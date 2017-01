Sturm zerschlägt Container vor Wangerooge

Sturmtief "Axel"

+ © dpa Mitarbeieter des Wasser- und schifffahrtsamts Wilhelmshaven räumen am Strand von Wangerooge (Niedersachsen) die Ladung und Reste eines im Sturm zerstörten Containers. © dpa

Wangerooge - Meterhohe Wellen vom Sturmtief "Axel" haben vor der ostfriesischen Insel Wangerooge mehrere angespülte Container aufgerissen und zerschlagen.

Die Stahlboxen waren bereits bei einem früheren Sturm an Weihnachten über Bord eines Frachters in der Nordsee gegangen. Danach wurden sie an die Strände der Inseln Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog und Norderney getrieben.

+ Zwei mit Holz beladene Schiffs-Container liegen am Strand der ostfriesischen Insel Wangerooge (Niedersachsen). © dpa

Teilweise verteilte sich dort die aus Bauholz bestehende Ladung. Wenn sich das Wetter beruhigt habe, werde ein Bergungsunternehmen am Freitag mit dem Abtransport der Container beginnen, sagte ein Behördensprecher am Mittwoch.

dpa