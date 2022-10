Weil sie ihrem Navi folgte: Autofahrerin fährt plötzlich Treppe hinunter

Von: Fabian Raddatz

Treppe und Auto wurden der Polizei zufolge leicht beschädigt. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Kurioser Vorfall im niedersächsischen Northeim: Weil sie ihrem Navi folgte, ging es für eine Autofahrerin plötzlich eine Treppe hinunter.

Northeim – Eine Autofahrerin ist in Northeim in Niedersachsen mit ihrem Wagen aus Versehen einen Fußweg mit mehreren Treppenstufen hinuntergefahren und stehen geblieben. Wie die Polizei am Samstag, 15. Oktober 2022 mitteilte, war die 58 Jahre alte Fahrerin den Angaben ihres Navigationsgerätes gefolgt.

Das lotste sie demnach am Freitagabend von einer Straße nach rechts ab. Die Frau bog auf den Fußweg ab und fuhr eine erste Treppe mit vier Stufen hinunter. Der Wagen kam vor der nächsten Treppe zum Stehen. Treppe und Auto wurden der Polizei zufolge leicht beschädigt.

