Weil: „Die Basis hängt an Martin Schulz“

Berlin - Die Zukunft von SPD-Chef Martin Schulz hängt nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nicht vom Ergebnis der Landtagswahl am 15. Oktober ab.

„Die Basis hängt an Martin Schulz. Er hat auch meine Unterstützung“, sagte Weil dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“ (Mittwoch). Dass Schulz im Bundestagswahlkampf - wie vom Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet - Selbstzweifel hatte, sei für einen Politiker in seiner Situation normal.

„Kein Politiker, der ehrlich mit sich selbst ist, kann behaupten, ihm seien solche Gefühle und Gedanken ganz fremd“, sagte Weil. „Sogar Angela Merkel dürfte solche Phasen haben.“ Er selbst habe solche Gedanken aber „Gott sei Dank noch nie“ gehabt.

Für die Zukunft der SPD sei es wichtig, dass sich die Partei nicht nur auf das Thema Gerechtigkeit beschränke. „Natürlich sind wir die Partei der Gerechtigkeit. Aber wenn wir nicht zugleich auch die Partei der Zukunft sind, dann sind wir eben nicht mehrheitsfähig“, mahnte der niedersächsische Ministerpräsident. Die Partei solle sich Zeit nehmen für eine grundlegende programmatische Erneuerung. Eine Diskussion über den Spitzenkandidaten greife dabei viel zu kurz.

Mit Spannung wird an diesem Mittwoch ein Auftritt von Schulz bei einer Großkundgebung in Cuxhaven erwartet. Dort will er gemeinsam mit Weil Stimmung für seine Partei machen. Es wird der erste öffentliche Auftritt des gescheiterten SPD-Kanzlerkandidaten sein, seit dessen frühe Selbstzweifel an den eigenen Wahlchancen durch einen „Spiegel“-Bericht öffentlich wurden.

dpa