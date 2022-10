Weil ein Streit eskaliert: Schule bricht Klassenfahrt im Harz ab

Von: Yannick Hanke

In Thale im Harz wurde eine Klassenfahrt abgebrochen, weil ein Streit zwischen einer Lehrerin und einem Hotelier eskaliert war. © Matthias Bein/dpa/Symbolbild

Das hört man auch nicht alle Tage: Im Harz musste eine Klassenfahrt abgebrochen werden, weil ein Hotelier und eine Lehrerin aneinandergerieten.

Thale – Eigentlich wollten drei sechste Klassen der IGS Querum in Braunschweig Ende September 2022 nur eine entspannte Klassenfahrt im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) erleben. Dann kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Harzer Hotelier und einer Lehrerin. Der Streit eskalierte so sehr, dass die Klassenfahrt abgebrochen werden musste. Auslöser für die Querelen war laut der Polizei eine vermeintliche Bagatelle, nämlich ein defekter Lichtschalter.

Streit im Harz eskaliert: Hotelier soll Lehrerin gestoßen und leicht verletzt haben – Hausverbot für die Frau

Wie der NDR unter Berufung auf einen Polizeisprecher aus Halberstadt berichtet, waren die Klassen in einem Ortsteil von Thale untergekommen, einer Kleinstadt am nordöstlichen Rand des Harz-Gebirges. Hier seien eine Lehrerin und der Hotelier an einem Abend wegen eines nicht funktionierenden Lichtschalters in Streit geraten.

Gegenüber der Polizei hätte die Frau ausgesagt, dass der Hotelier sie dabei gestoßen und leicht verletzt hätte. Darüber hinaus soll er der Lehrerin Hausverbot erteilt haben, heißt es vom Behördensprecher.

Klassenfahrt in den Harz muss abgebrochen werden – psychologische Betreuung für Schüler und Lehrer

Daraufhin hätte die Lehrkräfte die Reise abgebrochen. Noch am späten Abend mussten die Eltern ihre Kinder aus dem Harz abholen, teilte das Landesamt für Schule und Bildung mit.

Sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte würden psychologisch betreut. Ein vergleichbarer Vorfall aus den vergangenen Jahren sei der Schulbehörde aber nicht bekannt, der Vorfall mit dem defekten Lichtschalter sei eine absolute Ausnahme.

