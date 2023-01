Weihnachtsferien vorbei: ADAC warnt vor Stau-Chaos auf A1 und A7

Von: Fabian Raddatz

Zum Ende der Weihnachtsferien in Niedersachsen und weiteren Bundesländern rechnet der ADAC mit Staus auf der A1 und der A7 im Norden.

Hannover/Bremen – Der ADAC warnt vor dem Ende der Weihnachtsferien in Niedersachsen vor vollen Autobahnen im Norden. Weil die Menschen aus dem Urlaub zurückkehren, dürften besonders am Wochenende zahlreiche Autofahrer auf der A7 und der A1 unterwegs sein, so der ADAC. Zusammen mit den zahlreichen Baustellen ist mit Stau-Chaos zu rechnen.

Besonders auf den Autobahnen A1 und A7 dürfte es am Wochenende voll werden, warnt der ADAC. © Thomas Banneyer/dpa

Wer zu dieser Zeit auf der A1 unterwegs ist, der muss zwischen Bremen und Osnabrück vermehrt mit Staus rechnen – vor allem zwischen Bramsche und Vechta dürfte es voll werden. Das liegt auch an den Urlaubern, die von der Nordseeküste zurück nach Hause fahren.

Auf der A7 dürften zahlreiche Autofahrer, die aus dem Ski-Urlaub zurückkehren, unterwegs sein. Viele Baustellen warten zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck-Süd, Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter sowie zwischen Seesen und Echte. Hier ist vermehrt mit Stau-Gefahr zu rechnen. In den Großräumen Hamburg und Bremen kann es ebenfalls zu Blechlawinen kommen, warnt der ADAC. In Niedersachsen und weiteren Bundesländern enden die Weihnachtsferien.

