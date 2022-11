Weihnachtsfeier während Inflation? Gastronomen fürchten Gäste-Flaute

Die niedersächsischen Gastronomen befürchten harte Umsatz-Einbußen zum Jahresende. Durch die Inflation könnten Kunden auf die typischen Weihnachtsfeiern verzichten – und die Gaststätten und Tische leer bleiben. © Christophe Gateau/dpa

Die Buchungen zum Jahresende im niedersächsischen Gastgewerbe laufen noch eher schleppend an. Kommt nach dem Corona-Dämpfer 2021 die Inflationsbremse 2022?

Hannover – Viele Verbraucher und Firmen müssen in diesem Jahr wegen der hohen Teuerung bei den Weihnachtsfeiern sparen – Restaurants merken das schon an Zurückhaltung bei Reservierungen. Zunächst hatten Touristiker im Norden auch für die Herbstferien geringere Zahlen aufgrund der Inflation erwartet, erhielten dann aber willkommene Hilfe von oben. „Gerade kommen wir mit einer wirklich guten Stimmung aus dem Oktober, durch das schöne Wetter waren die Umsätze prima“, sagte der Niedersachsen-Regionalchef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Rainer Balke, in Hannover. „Aber wenn die Betriebe auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft blicken, wird etlichen von ihnen klar: Das dicke Ende könnte auch 2022 noch kommen.“

Inflation zum Jahresende: Lassen Verbraucher ihre Weihnachtsfeiern ausfallen?

Auch kurz vor dem Jahresabschluss 2021 waren die Gastronomen oft guten Mutes, ehe dann eine weitere Corona-Welle das wichtige Geschäft zu den Festtagen verdarb. Von der Pandemie drohe diesmal wohl nicht so sehr Ärger, schätzte der Dehoga-Chef in Niedersachsen. Ein Eindruck, den die Branche in Bremen etwa jüngst mit erfreulichen Jahreszahlen belegen konnte.

Dafür drücke nun die Rekordinflation auf die Feierlaune und Konsumbereitschaft: „Die Leute tasten sich jetzt vorsichtiger in feste Buchungen hinein, weil sie nicht wissen, ob und wie die Preissteigerungen weitergehen. Und häufig wissen private Haushalte und Unternehmen auch nicht, wie sie das abfedern sollen.“ Weihnachtsfeiern könnten da verkleinert werden oder ganz ausfallen.

Tourismus in Niedersachsen: „Betriebliche Existenzangst“ ist zurück

Zwei Wochen vor dem ersten Advent sei das Bild in der Branche relativ zwiegespalten, sagte Rainer Balke. Bei einer Mitgliederumfrage hielt kürzlich demnach etwas mehr als die Hälfte der Betriebe ihre Vorbuchungen für befriedigend bis gut, während rund 45 Prozent ein schlechteres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr erwarteten. Hier und da kehre nach der harten Corona-Zeit sogar wieder „betriebliche Existenzangst“ ein, so der Dehoga-Hauptgeschäftsführer. Ungefähr jeder fünfte Betrieb blicke außerdem skeptisch darauf, ob die Energie-Entlastungspakete wirklich so funktionierten wie geplant.

Dass bei Geschäftsfeiern oder Adventsessen in größerem Umfang auf die bewährte Weihnachtsgans verzichtet werden muss, glaubt Balke allerdings nicht. Die Gänse würden nun natürlich deutlich teurer – wer sie sich nach wie vor leisten wolle, habe jedoch durchaus viele Möglichkeiten in den Lokalen. „Weihnachtsgänse sind weiter am Markt erhältlich, wenngleich zu ganz anderen Preisen als im letzten Jahr.“ Zahlreiche Restaurants verlagerten ihr Angebot aber zum Beispiel auch in Richtung Wild. „Das Weihnachtsfest kann also laufen.“ (DPA)