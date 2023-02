Wegen eines Eichhörnchens: Zahlreiche S-Bahnen in Hannover ausgefallen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

In Hannover hat ein Eichhörnchen am Donnerstag, dem 02. Februar für den Ausfall zahlreicher S-Bahnen gesorgt – und die Störungen halten an.

Hannover – In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover fielen am Donnerstag zahlreiche S-Bahnen aus. Der Grund dafür: ein Nager. Für das Tier endete der Zwischenfall durch den Kontakt mit der Oberleitung tödlich. Die Folgen für den Bahnverkehr: Menschen hatten aus einem Zug evakuiert werden müssen, die technischen Probleme müssen aufwendig behoben werden. Was genau war passiert?

Niedersachsen: Eichhörnchen sorgt für Ausfall von S-Bahnen in Hannover

Nahe dem Bahnhof Fischerhof in Hannover hatte es im S-Bahn-Netzwerk einen Vorfall mit einem Eichhörnchen gegeben, der für zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV zu Einschränkungen führt. Der Nager war auf eine Konstruktion geklettert und hatte dabei einen Stromschlag erlitten – mit etwa 10.000 Volt, wie der NDR berichtet. In der Folge löste sich die Oberleitung und fiel auf eine S-Bahn, die gerade unter der Leitung durchgefahren war, auch ein Güterzug wurde getroffen.

Ein Zug der S-Bahn Hannover mit Fahrtziel Nienburg (Weser) fährt über eine Brücke. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Der Güterzug riss die Leitung auf einer Strecke von etwa einem halben Kilometer ab. Als Resultat des Unfalls musste der Strom vollständig abgestellt werden, die Strecke wurde komplett gesperrt. Die Insassinnen und Insassen der S-Bahn steckten fest, die Bahn stand still. Mithilfe der Feuerwehr wurden 23 Menschen evakuiert und in eine andere Bahn gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Niedersachsen niemand.

Reparatur-Arbeiten an Oberleitung in Hannover dauern an

Der Unfall hat Folgen, für das S-Bahn-Netz, denn: Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung gestalten sich aufwendig, weshalb sie am Donnerstag nicht vollständig beendet werden konnten. Es wird davon ausgegangen, dass die Reparaturen bis zum Montag andauern werden. Besonders von Verspätungen betroffen waren die Linie S5 vom Hannoveraner Flughafen in Richtung Hameln, zudem gab es Probleme auf den Linien S1 und S2. Es wird weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet. Die Hannoversche Allgemeine berichtet von Verspätungen von bis zu 57 Minuten am Donnerstag.

Maskenpflicht in Niedersachsen: Keine Pflicht mehr im ÖPNV und Fernverkehr

Einstellen müssen sich Bahnreisende in Niedersachsen zudem auf zahlreiche Mitfahrende ohne medizinische beziehungsweise FFP2-Maske: Seit dem 02. Februar gilt in Niedersachsens ÖPNV, als auch im Fernverkehr keine Maskenpflicht mehr. Der neue Gesundheitsminister des Landes, Andreas Philippi (SPD), betonte, am positiven Nutzen der Masken ändere das keineswegs etwas. Man habe als Politik lediglich die Entscheidung für verantwortliches Handeln wieder an die Menschen übergeben.

Dem NDR erklärte Philippi: „Die Menschen sollten sich nach wie vor eine Maske, vielleicht als Accessoire zum Anzug oder zum Kleid, in die Handtasche stecken“. In Hamburg, Niedersachsen und Bremen ist mit dem 01. Februar zudem die Isolationspflicht gefallen. Auch hier gilt: Wer krank ist, sollte eigenverantwortlich zu Hause bleiben – auch, wenn es gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist.