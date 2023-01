Wegen Clan-Kriminalität: Polizei stürmt Haus bei Vechta

Von: Fabian Raddatz

Spezialeinheiten haben ein Haus bei Vechta gestürmt. (Symbolfoto) © Jason Tscheoljakow

Spezialeinheiten der Polizei haben ein Haus in Lohne (Landkreis Vechta) gestürmt. Laut Behörden ging es dabei um den Kampf gegen Clan-Kriminalität.

Vechta – Ein Spezialkommando der Polizei hat in Lohne bei Vechta im gleichnamigen Landkreis ein Haus sowie eine benachbarte Spielhalle gestürmt und durchsucht. Dabei ging es Berichten zufolge offenbar um Clan-Kriminalität. Die Beamten hätten verschiedene Gegenstände gesichert.

Weitere Einzelheiten waren zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

