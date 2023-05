Wegen 95 Cent: Rentner aus Niedersachsen zu Haftstrafe verurteilt - „Weil ich im Recht bin“

Von: Fabian Raddatz

Der Fall wurde am Freitag vor dem Landgericht Osnabrück weiterverhandelt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Weil er 95 Cent zu wenig bezahlte, wurde ein 66-Jähriger aus Ostercappeln zu einer Haftstrafe verurteilt. Aber der Fall eskalierte noch weiter.

Ostercappeln/Osnabrück – Alles begann, als ein 66-Jähriger aus Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) zu schnell fuhr: 41 km/h statt der erlaubten 30. Dafür sollte er 15 Euro Strafe zahlen. Doch weil die Überweisungsgebühren bei der Bank 95 Cent kosten sollten, zog er diese ab und überwies nur 14,05 Cent. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Den Behörden war das zu wenig, sie forderten vom Rentner die ausstehenden 95 Cent. Der Mann weigerte sich jedoch beharrlich. Bis letztendlich eine Polizeistreife bei ihm klingelte, um einen Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken. Doch da sollte der Fall noch einmal richtig eskalieren.

Wegen 95 Cent: Rentner aus Niedersachsen zu Haftstrafe verurteilt – Zwei Polizisten geschlagen?

Laut NOZ wollten die Beamten den Ostercappelner mitnehmen, er sollte für die fehlenden 95 Cent einen Tag im Gefängnis verbringen. Doch dann soll der Rentner losgeschlagen und zwei Polizisten verletzt haben. Er selbst behauptet, er wurde auch geschlagen, hatte drei gebrochene Rippen vorzuweisen. Insgesamt drei Polizei-Streifen mussten an diesem Tag anrücken.

Für die Gewalt gegen die Polizisten verurteilte das Osnabrücker Amtsgericht den 66-Jährigen im September vergangenen Jahres zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Dagegen legte der Mann Berufung ein, weshalb der Fall am Freitag, 28. April 2023, am Landgericht Osnabrück in die nächste Runde ging.

Wegen 95 Cent: Rentner aus Niedersachsen soll zwei Polizisten geschlagen haben – „Weil ich im Recht bin“

Dabei soll der Rentner dem Richter ständig ins Wort gefallen sein, geschimpft und darauf gepocht haben, im Recht zu sein. „Sollten wir hier nicht lieber klären, warum man für 95 Cent ein Gerichtsverfahren anstrebt?“, zitiert die NOZ den Mann. „Wir sitzen hier, weil Sie 95 Cent Überweisungsgebühren nicht bezahlt haben“, soll der Richter daraufhin geantwortet haben.

Auf die Frage, warum er die 95 Cent nicht einfach zahlte, soll der Niedersachse gesagt haben: „Weil ich im Recht bin.“ Das Landgericht habe seine Berufungsklage abgeschmettert, heißt es. Doch auch damit will sich der Senior nicht abfinden – er kündigte an, dagegen ebenfalls Einspruch einlegen zu wollen.

Laut NOZ seien die 95 Cent übrigens schon bezahlt worden: Die Tochter des Mannes hatte die ausstehende Zahlung getätigt, als die Polizei mit dem Haftbefehl vor der Tür stand und der Rentner daraufhin durchdrehte.