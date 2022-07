Watt en Schlick-Fest: Meister in Schlickrutschen kommen aus Oldenburg und Hannover

Von: Marcel Prigge

Teilnehmer der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen rutschen am Kurhausstrand in Dangast durch das Watt. © Markus Hibbeler/dpa

Beim Watt en Schlick-Fest ging es in Weiß durch das Watt: Die Meister im diesjährigen Schlickrutschen kommen aus Hannover und Oldenburg.

Dankgast – Der Festivalsommer 2022 ist im vollen Gange und die Besucher kommen auch dank der gelockerten Corona-Regeln auf ihre Kosten. Neben dem Hurricane und dem Deichbrand gibt es in Niedersachsen ein Festival, welches besonders heraussticht. Das Watt en Schlick in Dangast lockt mit Live-Musik, Lesungen, Tanzen am Strand und vor allem die Deutsche Schlickrutsch-Meisterschaft. Diese ist am heutigen Sonntag, 31. Juli 2022, beendet worden. Die Gewinner kommen aus Oldenburg und Hannover.

Watt en Schlick: Schlickrutschen traditionell am Sonntag

Wattenmeer, Musik und Kultur: Das Watt en Schlick Fest geht am Strand unterhalb des Kurhauses Dangast in Niedersachsen über die Bühne. Das Festival bietet den Besuchern eine Mischung aus Pop, HipHop und Post-Punk, aber neben den Live-Bands gibt es auch Literatur, Film und Kunst. Außerdem finden die traditionellen Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen statt.

Watt en Schlick Fest: Familiäre Stimmung, trotz Unwetterpause

Rund 6000 Besucher zählt das seit Freitag laufende Watt en Schlick Festival. Die Veranstalter sprachen von einer familiären Stimmung. Am Samstag sei es lediglich aufgrund eines Unwetters für eine Unterbrechung des Events von etwa einer Stunde gekommen. Auf der Bühne standen unter anderem Olli Schulz, Thees Uhlmann, Nura und Heinz Strunk.

Rund 6000 Menschen besuchten 2022 das Watt en Schlick. Auf der Bühne stand unter anderem der Singer-Songwriter Olli Schulz. © Markus Hibbeler/dpa

Meisterschaft im Watt-Ruschten: 46 Teilnehmer in Weiß durch den Schlick

Im Nordseebad Dangast ging am Sonntag dann die ungewöhnliche Meisterschaft über die Bühne. Rund 46 Teilnehmer rutschten auf speziellen Holzschlitten auf die Zeit rund 150 Meter um die Wette durch das glitschige Wattenmeer. Dabei sind die Kandidaten traditionell in Weiß gekleidet und treten mit ausgedachten Rennnamen an. Nach Angaben des Veranstalters waren es in diesem Jahr so viele Teilnehmer, wie noch nie.

Die beiden Gewinner der sogenannten Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen: Caroline Barr (28) aus Hannover und Jens Wienöbst (44) aus Oldenburg. © Markus Hibbeler/dpa

Watt en Schlick Schlickrutschmeisterschaft: Gewinner aus Hannover und Oldenburg

Nach etwa anderthalb Stunden Wettkampf durch das Watt konnten sich zwei Teilnehmer durchsetzen. Jubeln durften als Erstplatzierte laut den Organisatoren Caroline Barr (28) aus Hannover und Jens Wienöbst (44) aus Oldenburg. Als Sieger der sogenannten Deutschen Meisterschaft erhielten die beiden getöpferte Pokale.