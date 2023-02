Dramatische Rettung einer 81-Jährigen aus dem Watt: „Konnte nur noch ihren Kopf hochhalten“

Zu einer Rettungsaktion im Watt bei Cuxhaven sind am Montag, 27. Februar 2023, Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Eine 81-Jährige konnte sich nicht mehr aus dem Schlick befreien. © Kirchner-Media/Wedel/imago/Symbolbild

Dramatische Rettungsaktion im Wattenmeer: Eine 81-Jährige steckte bei auflaufendem Wasser im Watt fest. Die Polizei rettete ihr Leben mit einer Idee.

Cuxhaven – Zu einer dramatischen Rettungsaktion ist es am Montagnachtmittag, 27. Februar 2023, im Bereich des Döser Strandhauses in Cuxhaven in Niedersachsen gekommen. Eine 81-jährige Frau aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen ist bei auflaufendem Wasser im Watt steckengeblieben und konnte sich nicht mehr befreien.

„Konnte nur noch ihren Kopf hochhalten“: Dramatische Rettung einer 81-Jährigen aus dem Watt

Nach Angaben der Polizei rief die 81-Jährige lautstark um Hilfe. „Sie war bereits nach vorne gefallen, lag bäuchlings auf dem Wattboden und konnte nur noch ihren Kopf hochhalten. Das Wasser war hier bereits stark auflaufend“, heißt es in einer Mitteilung. Ein 66-jähriger Cuxhavener, der unter anderem als Wattführer arbeitet, sei der Frau zu Hilfe geeilt. Wegen des schlammigen Untergrundes konnte er sie jedoch nicht erreichen.

„Die ersten eintreffenden Beamten der Polizei griffen sich ein Abschleppseil aus dem Funkstreifenwagen und gingen ebenfalls ins Watt“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Zusammen mit dem Cuxhavener sei der Frau das Seil zugeworfen worden. Zu diesem Zeitpunkt habe das Wasser bereits ihre Füße erreicht.

81-Jährige aus Nordrhein-Westfalen erfolgreich vor dem Ertrinken aus Watt gerettet

Gemeinsam wurde die Frau ein Stück aus dem Wattboden befreit und Richtung Strand gezogen. Mithilfe der Feuerwehr konnte sie schließlich gerettet werden. Anschließend wurde sie vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mehr in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizeiinspektion Cuxhaven weiter. „Ohne das engagierte Eingreifen, vor allem durch den Cuxhavener Ersthelfer, wäre die Frau möglicherweise ertrunken.“

