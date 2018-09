Dürre bis in den Winter? Wasserwerke bereiten sich auf Doppeltrockenjahr vor

Hildesheim - Niedersachsens größter Trinkwasserversorger, die Harzwasserwerke, rüstet sich angesichts weiter ausbleibender Niederschläge für eine lang anhaltende Trockenheit.

Es seien bereits Maßnahmen getroffen worden, um die Versorgungssicherheit für rund zwei Millionen Menschen in Niedersachsen zu garantieren, teilte der Versorger am Mittwoch in Hildesheim mit. Im schlechtmöglichsten Fall gehen die Harzwasserwerke nach der aktuellen Vier-Wochen-Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes von einem sogenannten Doppeltrockenjahr aus. Das bedeutet, dass sich die Trockenheit nach dem im Herbst endenden Wasserwirtschaftsjahr bis in den Winter und das anschließende Wasserwirtschaftsjahr fortsetzt.

Hintergrund ist das Zusammenspiel von ausbleibendem Niederschlag, sinkenden Talsperrenständen und der weiterhin hohen Wasserabnahme. Für die Sösetalsperre wurde zur Vermeidung von Engpässen in der Trinkwasserversorgung die Unterwasserabgabe bereits reduziert, wie das Umweltministerium mitteilte.

Ungeachtet der Dürreperiode befindet sich die Vegetation in etlichen Teilen Niedersachsens aber weiterhin in einem verhältnismäßig gutem Zustand, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Mittwoch mitteilte. Dort, wo das Grundwasser nahe unter der Erdoberfläche sei und die Wurzeln von Bäumen und Büschen problemlos hereinreichten, kämen Pflanzen besser durch den Dürresommer. Zum Beispiel in der Region Hannover käme die Wasserspeicherfähigkeit der Böden den Bäumen und auch der Landwirtschaft zu gute.

dpa