„Weltweiter Vorbildcharakter“: Erste Wasserstoffzug-Flotte startet in Niedersachsen

Von: Patrick Huljina

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht beim Wasserstoffzug-Projekt von einem Meilenstein. © Sina Schuldt/dpa

In Niedersachsen wurden fünf Wasserstoffzüge in den Betrieb aufgenommen. Das Land schreibt damit laut einer LNVG-Sprecherin „Eisenbahn-Geschichte“.

Bremervörde - Die Rede ist von einer Weltpremiere: Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) hat am Mittwoch (24. August) die erste Flotte mit Wasserstoffzügen in Bremervörde an den Start gebracht. Laut der LNVG ist es das weltweit erste Netz, auf dem die täglich eingesetzten Züge mit Wasserstoff betrieben werden.

Erste Wasserstoffzug-Flotte startet: Niedersachsen schreibt „Eisenbahn-Geschichte“

Zunächst sollen fünf wasserstoffbetriebene Regionalzüge stündlich auf der Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude fahren. Das erklärte Carmen Schwabl, die Sprecherin der LNVG-Geschäftsführung, am Mittwoch beim offiziellen Start des Projekts. Niedersachsen schreibe damit „Eisenbahn-Geschichte“.

Bislang wurden auf der 126 Kilometer langen Strecke Dieselzüge eingesetzt. Das gehört nun der Vergangenheit an. „Wir werden keine Dieselfahrzeuge mehr kaufen“, kündigte Schwabl an. Alle Strecken ohne elektrische Oberleitung, auf denen Dieseltriebzüge fahren, seien Kandidaten für Wasserstoffzüge. Große Diesel-Netze gebe es ihr zufolge unter anderem im Raum Weser-Ems zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg und Osnabrück sowie im Harz und in der Heide.

Der Energienachschub für den Brennstoffzellenantrieb der Fahrzeuge werde durch eine Wasserstoff-Tankstelle sichergestellt. Mit einer Tankfüllung haben die Züge den Angaben zufolge eine Reichweite von 1000 Kilometern. „Damit werden 1,6 Millionen Liter Diesel pro Jahr nicht mehr verbraucht, damit werden 4400 Tonnen CO2 nicht mehr erzeugt“, hob die LNVG laut der Nachrichtenagentur AFP hervor.

Erste Wasserstoffzug-Flotte in Niedersachsen: Weil sieht „weltweiten Vorbildcharakter“

Beim offiziellen Start am Mittwoch waren zunächst fünf Wasserstoffzüge im Einsatz, bis zum Ende des Jahres sollen noch neun weitere hinzukommen. Die insgesamt 14 Wasserstoffzüge, die vom französischen Konzern Alstom geliefert werden, sollen dann 15 Dieselzüge ersetzen, wie die LNVG mitteilte. Von September 2018 bis Februar 2020 gab es bereits einen Testlauf. Zwei Wasserstoffzüge waren auf der Strecke mit Passagieren im Probebetrieb. Das sei ein „markanter Meilenstein“ gewesen, sagte Schwabl. Der Testlauf sei störungsfrei verlaufen, hieß es vonseiten der LNVG.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sprach bei der Inbetriebnahme in Bremervörde von einem „Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität im Verkehrssektor“. Das Projekt habe laut dem SPD-Politiker „weltweit Vorbildcharakter“. Die Kosten für die Wasserstoffzug-Flotte liegen insgesamt bei über 93 Millionen Euro. Wie der niedersächsische Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte, stammen mehr als 85 Millionen Euro davon vom Land, 8,4 Millionen Euro steuert der Bund bei. (ph/dpa/afp)