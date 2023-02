Krasser Wetter-Umschwung: Was Niedersachsen und Bremen jetzt erwartet

Von: Johannes Nuß

Noch sind die Temperaturen nachts um den Gefrierpunkt, doch in Niedersachsen und dem Rest von Deutschland naht der Umaschwung. Was kommt auf den Norden zu?

Bremen/Hannover – Noch ist der Winter zu Gast in Deutschland, Niedersachsen und Bremen. Nach unterschielichsten Prognosen, die von einem erneuten Kälte-Knaller ausgingen, steht den Menschen im Norden nun wirklich der nächste Hammer bevor – allerdings im positiven Sinne: Der Frühling hält Einzug in unseren Breitengraden und das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich bald von seiner Schokoladenseite.

Hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach eine Kaltfront für die kommenden Wochen angekündigt, steht der Nordwesten spätestens ab Montag, 13. Februar 2023, vor einem krassen Wetterumschwung. Zunächst erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Donnerstag, 9. Februar 2023, noch ein freundlicher und im weiteren Verlauf durchmischter Tag. Dabei hatte selbst der 100-jährige Kalender Frost und Schnee in Bremen und Niedersachsen vorhergesagt.

Krasser Wetter-Wechsel: Am Wochenende noch neblig-trüb – doch dann geht der Umschwung richtig los

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lenkt ein Hoch milde Luftmassen nach Niedersachsen und Bremen. Vormittags ist es noch heiter, im weiteren Tagesverlauf ziehen im Nordwesten dichte Wolken auf und es regnet vereinzelt. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Ostfriesischen Inseln zeitweise frisch. Die Temperaturen liegen dabei bei maximal zwei Grad im Oberharz, ansonsten bei drei bis sechs Grad. Bis mittags kann es bei null Grad auf den Inseln und um die minus neun Grad im Harzvorland außerdem leicht frostig werden.

Noch sind die Temperaturen nachts um den Gefrierpunkt, doch der Frühling naht im Nordwesten und dem Rest von Deutschland. Nächste Woche werden es bis zu 16 Grad. © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

In der Nacht zum Freitag ziehen auch im südöstlichen Landesteil Wolken auf, teils wird es neblig-trüb oder regnerisch. Im Bergland kann es auch nochmal schneien, dabei lockert das Wetter auf. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen minus vier und vier Grad. Im Harz kann es vereinzelt glatt durch überfrierende Nässe werden. Leicht frostig wird es nur noch in der Südosthälfte.

Wetterumschwung im Nordwesten: Frühling meldet sich ab Sonntag in Bremen und Niedersachsen zurück

Doch das war es dann auch mit den Temperaturen im Minusbereich: Ab Samstag meldet sich in Bremen und Niedersachsen der Frühling zurück, zunächst zwar noch etwas vorsichtig, mit Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad Celsius und bewölkt, aber das Wetterradar zeigt einen eindeutigen Trend. Doch noch zeigt sich das Wetter am Samstag ein wenig rau mit leichten Schauern, an der Nordseeküste wird frischer bis starker Südwestwind erwartet. Der Sonntag zeigt sich ähnlich, wenngleich es meist trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen erneut zwischen 7 und 9 Grad, so der DWD.

Ab Montag meldet sich dann in Deutschland und auch im Nordwesten der Frühling so richtig eindrucksvoll zurück. Dabei sind Temperaturen bis zu 10 Grad drin, im Westen und Südwesten der Republik kann das Thermometer sogar auf bis zu 16 Grad klettern. „Es kommen milde Luftmassen aus Spanien und Portugal. Das Hoch macht die Tür für alles andere zu. Wenn das aktuelle Hoch Elisabeth weg ist, kommt ein neues Hoch. Dieses leitet dann verstärkt eine milde Luftströmung aus Südwesten ein“, so der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber der Bild.

Milde Luftmassen sorgen für Wetterumschwung in Niedersachsen und Bremen: Ab Donnerstag 12 Grad und überall heiter

Und Wetter-Experte Jung macht weiter Hoffnung – vor allen Dingen in der Hochphase der Karnevalssession soll sich der Frühling zeigen, die spätestens mit Weiberfastnacht am kommenden Donnerstag, 16. Februar 2023, beginn. Die Temperaturen sollen auf bis zu 12 Grad steigen, dabei bleibt es überall heiter. Doch Jung schränkt vorsichtig ein, sodass zum Rosenmontag, 20. Februar 2023, die Temperaturen schon wieder leicht fallen könnten.

War es das also schon mit dem Winter in Bremen und Niedersachsen? Laut Wetterexperten ist das gut möglich, aber bis April ist bekanntermaßen noch alles drin – schließlich macht dieser Monat eines Spruchs zufolge ja, was er will. Dass es aber in den kommenden 14 Tagen noch einmal so richtig kalt wird und der Winter ein Comeback feiert, ist extrem unwahrscheinlich. (dpa/jon)