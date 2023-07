Warum man unbedingt Schafe schubsten sollte

Von: Sebastian Peters

Teilen

Schafe schubsen – was zuerst klingt wie eine schlechte Idee, ist in Wirklichkeit lebenswichtig. Besonders für tragende Schafe oder Schafe mit kurzen Beinen. Warum das so ist?

Niedersachsen – In den Deichlandschaften Niedersachsens sind Schafe fast ganzjährig präsent und erfüllen eine bedeutende Aufgabe im Küstenschutz. Ihr genaues Grasfressverhalten und die kompakte Trittspur, die sie mit ihren Hufen hinterlassen – auch als „Goldener Tritt“ bekannt –, sind wesentliche Beiträge zur Stabilität und Pflege der Deiche.

Schäfer besorgt: immer wieder sind Schafe in hilfloser Lage

Allerdings beobachten die Schäfer in Niedersachsen immer wieder, dass einige Schafe hilflos auf dem Rücken liegen und nicht in der Lage sind, sich selbständig aufzurichten. Dies geschieht meistens mit tragenden Schafen oder Rassen mit kurzen Beinen. Deshalb bitten die Schäfer und Schafzüchter, besonders jetzt zu Beginn der Urlaubszeit, die Bevölkerung um Hilfe.

Wer ein umgekipptes Schaf sieht, sollte beherzt eingreifen und das Tier sanft, aber bestimmt anstoßen, damit es sich wieder aufrichten kann. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, ob ein Schaf wirklich Hilfe benötigt, aber in diesem Fall ist „Schafe schubsen“ eindeutig erwünscht und dient dem Schutz der Tiere.

Das „Schafe schubsen“ kann für betroffene Tiere überlebenswichtig sein. (Symbolfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Besucher und Spaziergänger, die die Deiche entlang der Nordseeküste Niedersachsens erkunden, sollten jedoch darauf achten, die Schafe nicht zu streicheln oder zu ärgern. Unruhe kann die Tiere stören und stressen. Außerdem sollten sie nicht von den festgelegten Wegen vertrieben werden, auf denen sie sich gerne ausruhen, besonders an warmen Tagen.

Das „Schafe schubsen“ ist zum Glück nur selten erforderlich, aber wenn es nötig ist, kann es das Leben des Tieres retten

Die Schäfer in Niedersachsen stehen zudem vor besonderen Herausforderungen aufgrund der zunehmenden Trockenheit. „Wenn es nicht genug regnet, ist der Nährwert des Grases zu gering“, erklärt Franz-Thorsten Franz, der zusammen mit seiner Frau Gunda Alberts-Franz seit sechs Jahren eine Schafzucht mit mehreren hundert Mutterschafen im nördlichen Landkreis Leer betreibt. Die Trockenheit führt dazu, dass das Gras schwer nachwächst und letztendlich nur noch Einstreuqualität hat. Die Herde wird daher oft auf die Marsch im Binnenland umgesiedelt.

Trotz der Trockenheitsprobleme bemüht sich Franz, das Gras während der Vegetationszeit bis Anfang Dezember wieder aufzubauen, damit die Schafe weiter grasen können. Besonders gefährlich sind dabei Trocknungsrisse im Deich, die für Menschen ein Stolperrisiko darstellen. „Schafe haben es auf vier Füßen leichter, da passiert so schnell nichts“, berichtet Franz.

Das „Schafe schubsen“ ist zum Glück nur selten erforderlich, aber wenn es nötig ist, kann es das Leben des Tieres retten. Familie Franz überprüft ihre Herde ein- bis zweimal täglich, auch weil fast das ganze Jahr über Lämmer geboren werden – nicht nur im Stall, sondern auch auf den Deichen. Der 47-jährige Franz beruhigt abschließend: „Das kann auch mal blutig aussehen und ist kein Grund zur Beunruhigung.“