Warum Eltern ihren Kindern Gewalt antun

Von: Katia Backhaus

Misshandlungen oder sogar Mord: Immer wieder gibt es Fälle, in denen Eltern ihrem Nachwuchs Gewalt antun. © dpa

Was bringt Eltern dazu, ihr Kind zu quälen? Es zu schlagen – oder gar zu töten? Allgemeingültige Antworten darauf gebe es nicht, sagt Psychiaterin Ute Franz. In vielen Fällen aber spiele auch die gesellschaftliche Überforderung von Eltern eine Rolle.

Hannover – Geschieht etwas Schreckliches, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Steht es in der Zeitung, kann man es überblättern. Ist es im direkten Umfeld passiert, kann man versuchen, sich abzulenken. Oder man kann versuchen, das Geschehene zu verstehen. Verstehen nicht in dem Sinne, dass man im Nachhinein sagen kann: Unter diesen Umständen hätte ich es auch getan. Sondern verstehen im Sinne von: Ich kann mir erklären, wie es zu dieser Tat kommen konnte.

Besonders schwer ist dies bei Ereignissen, die der Erwartung absolut widersprechen – etwa dann, wenn eine Frau ihr Kind tötet. Mutterliebe und Mord, wie geht das zusammen? Ute Franz, forensische Psychiaterin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser und ähnlichen Fragen, auch als Gutachterin vor Gericht. Sie leitete mehrere Kliniken für Forensische Psychiatrie, zuletzt in Bremen, und kam bereits zu Beginn ihrer Laufbahn mit Frauen in Kontakt, die ihre Kinder getötet hatten. Ihr Verstehensprozess hat vor allem eine Erkenntnis erbracht: „Es gibt nicht die eine Motivation, warum das passieren kann. Man muss immer den Einzelfall ansehen.“

13 Kinder starben 2022 von Hand ihrer Eltern

Zuletzt zogen in Niedersachsen zwei Fälle die Aufmerksamkeit auf sich: Der eines vierjährigen Mädchens, das von seiner Mutter mit heißem Wasser so verbrüht worden war, dass es nach Tagen ohne Behandlung an den Brandwunden starb, und der eines gleichaltrigen Jungen, dessen Stiefvater ihn laut Anklage unter anderem mit einem Fleischklopfer attackierte. Auch dieses Kind blieb ohne ärztliche Versorgung und starb.

Statistisch betrachtet sind das Ausnahmen. Bei den insgesamt 2 449 aufgeklärten Fällen „zum Nachteil von Kindern [...] durch Erziehungsberechtigte“ im Jahr 2022 sind laut Landeskriminalamt Niedersachsen 13 Kinder zu Tode gekommen. In fünf weiteren Fällen scheiterte der Versuch.

Eine Psychose kann der Grund für Gewalt sein

Warum töten Eltern ihre Kinder? Als Gutachterin hat Psychiaterin Franz die Erfahrung gemacht, dass nur selten eine Krankheit, zum Beispiel eine Psychose, der Grund ist. Aber natürlich gebe es solche Fälle. Sie erinnere sich etwa an eine Frau, erzählt Franz, die geglaubt habe, ihre Kinder seien von Außerirdischen beseelt und bereits tot. Die Frau fühlte die Haut der Kinder, sie erschien ihr kühl. Stimmen sagten ihr, sie müsse ihre Kinder nun erstechen. Es blieb beim Versuch. In einer Klinik halfen Medikamente der Frau, ihren Wahn loszuwerden. Sie konnte im Nachhinein kaum fassen, was die Krankheit sie hatte tun lassen.

Häufig würden solche Frauen suizidal, weil sie das Gefühl hätten, mit ihrer Schuld nicht leben zu können, sagt Franz. Gefühlte Schuld – vor Gericht kann Handeln im Wahn als Schuldunfähigkeit ausgelegt werden.

Die gesellschaftliche Erwartung: Eltern kommen alleine klar

In vielen Fällen aber sind die Täterinnen und Täter schuldfähig. Was sie dazu bringt, ihren Kindern Gewalt anzutun, sei vielschichtig und müsse stets im Einzelfall untersucht werden, sagt Franz. Sie ist aber auch der Ansicht, dass die gesellschaftlichen Umstände eine Überforderung von Müttern und Vätern verursachen: „Wir haben eine zunehmend große Zahl von Familien, die in gewisser Weise überfordert sind mit ihren Kindern.“ Die Modelle für gutes Elternsein fehlten, Menschen lebten zumeist in Kleinfamilien, seien isolierter voneinander als früher.

Zugleich sei die gesellschaftliche Erwartung hoch: „Die Familie muss eigentlich alleine klarkommen.“ Besonders auf Müttern, die durch Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit oft zunächst eine engere Bindung an ihr Kind haben als Väter und zugleich durch die hormonelle Umstellung nach der Geburt emotional stark herausgefordert sind, laste ein Druck, der schnell zu Überforderung führen könne.

Franz will sich nicht falsch verstanden wissen: Aus Überforderung allein lasse sich kein Motiv für eine Kindstötung ableiten, sagt sie. Aber sie bilde sozusagen den Grundton, aus dem Gewalt entstehen könne.

Die erste Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, ist vielleicht noch gar nicht die gravierende.

Die kann sich als eine Reihe falscher Entscheidungen darstellen. Eine Frau, die ihr Kind mit heißem Wasser abduscht und es dabei verbrüht: Geht sie gleich mit ihm zum Arzt oder nicht? „Die erste Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, ist vielleicht noch gar nicht die gravierende“, erklärt Franz. „Aber sie führt zu einer Kette von Handlungen, die zu einer Katastrophe führen.“ Im vorliegenden Fall entschied die Frau sich dagegen – zwölf Tage später war ihr Kind tot.

Den Weg zu verlassen, den man mit einer ersten Entscheidung eingeschlagen hat, sei schwierig, sagt Franz. Dazu gehöre auch, mit den Folgen des eigenen Handelns nicht umgehen zu können.

Manchmal schreiten Eltern gegen Gewalt nicht ein

Nicht immer sind Mutter oder Vater aktive Täterin oder aktiver Täter, lassen aber Gewalt an ihrem Kind geschehen. „Je weiter der Prozess fortschreitet, desto schwieriger ist es, da rauszukommen“, sagt Franz. Auch dabei sei die erste Entscheidung oft prägend. Die Beteiligten seien oft eng miteinander verbunden: Beim sexuellen Missbrauch der Tochter durch den Vater etwa nehme das Kind manchmal die Rolle der Mutter ein, diese begrüße das vielleicht sogar.

Töchter, die ihre Mutter schützen wollen, indem sie dem Vater zu Willen sind; Kinder, die trotz Gewalterfahrungen ihr Elternteil nicht verlieren wollen und sich mitschuldig fühlen: „Da verschieben sich oft die Welten zwischen Opfer und Täter. Das ist ein fast nicht auflösbarer Widerspruch“, sagt Franz.

Der Prozess des Verstehens, weshalb Eltern ihren Kindern Gewalt antun, muss nicht bei diesen düsteren Einsichten enden. Es gäbe Möglichkeiten, sagt Franz, der Überforderung von Müttern und Vätern entgegenzutreten und so der Gewalt den gesellschaftlichen Boden zu entziehen: durch Präventionskurse, mehr Offenheit für Hilfsangebote und Vorbilder für gute Elternschaft. Solche Maßnahmen könnten helfen, meint sie. Denn die Frage müsse auch sein: „Was lassen wir als Gesellschaft zu?“