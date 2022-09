Wardenburg: Zwei Menschen sterben bei Brand im Altenheim – zahlreiche Verletzte

Von: Sebastian Peters

Ein Feuer im Altenheim in Wardenburg sorgt im Landkreis Oldenburg für einen Großeinsatz. Zwei Menschen sind bislang verstorben. Mehrere gelten als verletzt.

Wardenburg – Wie der NDR Niedersachen berichtet, ist es am Sonntagabend, 25. September 2022, in einem Altenheim in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) zu einem tragischen Feuer gekommen.

Feuer im Altenheim in Wardenburg – mindestens zwei Menschen tot, zahlreiche verletzt

Nach bisherigen Informationen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte im eventuell sogar nach oben korrigiert werden. So ein Sprecher der Polizei zum NDR. Rund 20 Personen sind durch den Brand verletzt worden. Das Feuer soll gegen 19:40 Uhr ausgebrochen sein. Warum, ist noch völlig unklar.

