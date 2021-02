Bund und Länder haben den Lockdown bis 7. März verlängert, mit kleinen Lockerungen. Doch die Gastronomie-Branche steht nach wie vor im Dunkeln. Es ist unklar, wann Restaurants wieder öffnen dürfen.

Kein Ende in Sicht: In Branchen, die vom Lockdown betroffen sind, wächst die Verzweiflung. Als Bund und Länder den Lockdown vor einer Woche verlängerten, bekamen Friseursalons und Blumenläden grünes Licht.

Für alle anderen Wirtschaftszweige hat sich die Hürde für eine Öffnung erhöht: Statt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen erst bei weniger als 35 Öffnungen möglich sein.

Gaststätten-Verband: Blankes Entsetzen über Beschlüsse

Der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Niedersachsen zeigt sich enttäuscht von den Beschlüssen. Mit der verschärften Inzidenz-Regelung werde ein Wiedereinstieg um weitere Wochen nach hinten verschoben. Das sorgte „für blankes Entsetzen“ in der Branche: „Das Gastgewerbe wird in dem Beschluss noch nicht einmal als Branche adressiert, die ab der Inzidenz 35 wieder öffnen können soll“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes.

„Immer mehr Betriebe stehen vor der Entscheidung, sich jetzt aus betriebswirtschaftlichen Gründen vom Markt zu verabschieden.“

Präsident Detlef Schröder verweist darauf, dass das Niedersächsische Gastgewerbe seit November 2020 im Lockdown verharrt. Er fordert: Die Landesregierung müsse jetzt festlegen, wann das Gastgewerbe konkret wieder öffnen darf. Nur eine solche Festlegung bringe verloren gegangenes Vertrauen zurück. „Immer mehr Betriebe stehen vor der Entscheidung, sich jetzt aus betriebswirtschaftlichen Gründen vom Markt zu verabschieden. Diese Betriebe werden nach Ende der Coronakrise nicht mehr zurückkommen“, sagt Schröder.

Wann öffnen Restaurants wieder?

Der Stufenplan für Niedersachsen sieht vor, dass Restaurants ihre Außengastronomie öffnen dürfen, wenn der R-Wert unter 0,8 ist und das Infektionsgeschehen in Niedersachsen gleichzeitig unter eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 ist. Es soll eine Sperrstunde ab 23 Uhr geben.

Die Niedersächsische Landesregierung hatte den Stufenplan 2.0 beraten und ihn dann zur Übersendung an den Landtag, zur Abstimmung mit den Verbänden sowie zur landesweiten Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen freigegeben. Es handelt sich bei dem Stufenplan 2.0 um eine Art erweitertes Ampelsystem über sechs Stufen von einem geringen Infektionsgeschehen.

+ Menschenleere Restaurants und Innenstädte: Wann öffnet die Gastronomie wieder? © Hauke-Christian Dittrich / picture alliance / dpa

Ob der Stufenplan umgesetzt wird, wird nach den nächsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern entschieden werden, insbesondere auch im Lichte der ersten Ergebnisse zur Verbreitung von Virusmutationen in Deutschland.

Der Stufenplan sieht einen neuen Vorwarnwert vor. Galt bisher die Zahl 35 als Vorwarnwert für ein drohendes Überschreiten der 50er Marke, soll jetzt schon ab einer 7-Tages-Inzidenz von 25 stärker eingegriffen werden, um Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren.

Grund ist, dass es spätestens ab dem Wert von mehr als 50 sehr rasch wieder zu einem exponentiellen Anstieg des Infektionsgeschehens kommen kann. Damit wird auch auf die wegen der neuen Mutanten drohenden dynamischen Infektionsentwicklung reagiert. (dpa)

Die Infektionsstufen in Überblick

Stufe 1: <10 geringes Infektionsgeschehen

geringes Infektionsgeschehen Stufe 2: >10 <25 erhöhtes Infektionsgeschehen

erhöhtes Infektionsgeschehen Stufe 3: >25 <30 hohes Infektionsgeschehen (Vorwarnwert 25 überschritten)

hohes Infektionsgeschehen (Vorwarnwert 25 überschritten) Stufe 4: >50 <100 starkes Infektionsgeschehen

starkes Infektionsgeschehen Stufe 5: >100 <200 sehr starkes Infektionsgeschehen

sehr starkes Infektionsgeschehen Stufe 6: >200 bzw. ab R-Faktor 1,2 eskalierendes Infektionsgeschehen

