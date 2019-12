Wenn die Feuerwehr Hilfe braucht - Wangerooge macht drastischen Schritt

Wenn die Feuerwehr selbst Hilfe braucht, muss die Gemeinde reagieren. Deshalb geht die Insel Wangerooge ganz neue Wege, um den Brandschutz zu gewährleisten.

Insel Wangerooge macht Weg für Pflichtfeuerwehr frei

Wenn die Zahl der Feuerwehrleute weiter sinkt, muss Wangerooge handeln

Juist und Spiekeroog können auf Pflichtfeuerwehr verzichten - noch

Wangerooge - Wer auf einer Insel lebt, kann nicht mal eben Hilfe von den Nachbargemeinden holen, wenn es brennt. Insel-Feuerwehren sind im Einsatzfall also zunächst auf sich allein gestellt. Macht das die Anwerbung freiwilliger Feuerwehrleute so schwer? Der Weg zur ersten Pflichtfeuerwehr in Niedersachsen ist frei.

Der Gemeinderat der Nordseeinsel Wangerooge stimmte am Dienstagabend einstimmig dafür, Bürger der Insel zum Dienst in der Feuerwehr zu verpflichten, wenn nur noch 23 oder weniger Aktive der Feuerwehr angehören. Gleichzeitig habe der Rat aber bekräftigt, dass man keine Pflichtfeuerwehr anstrebe - vorrangig gehe es darum, es den Einwohnern schmackhaft zu machen, sich freiwillig zu melden, sagte Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) am Mittwoch.

Feuerwehr Wangerooge: Verpflichtungen sind möglich

Die Feuerwehr Wangerooge wolle Ende Januar entscheiden, ob es zu Verpflichtungen kommt. Der Rat sei allerdings auch bereit, noch länger zu warten, sofern sich eine andere Lösung abzeichne. Hintergrund ist der Mangel an Personal: So hat die Inselfeuerwehr nach Worten des Bürgermeisters derzeit 40 Mitglieder, davon aber nur 20 aktive. Weil bis Anfang Februar einige davon die Insel verlassen werden, sinke die Zahl auf 16 aktive Mitglieder.

Ein Minimum an Personal werde aber benötigt, erklärte Fangohr: „Wenn es bei uns brennt, kann ich nicht kurz in der Nachbargemeinde anrufen.“ Auf Wangerooge leben knapp 1400 Menschen. Als mögliche Feuerwehrleute sind bislang 230 Kandidaten angeschrieben worden. Bisher habe sich aber erst ein Interessent gemeldet, sagte der Bürgermeister. Sollte es zu Verpflichtungen für die Feuerwehr kommen, sieht Fangohr zuerst passive Mitglieder, die schon ausgebildet worden sind, am Zug.

+ Die Nordseeinsel Wangerooge kann nicht mal eben in der Nachbargemeinde anrufen, um Verstärkung anzufordern. Deshalb ist eine Mindeststärke der Feuerwehr notwendig. © dpa/Carmen Jaspersen

Feuerwehr Spiekeroog freut sich über Nachwuchskräfte

„Das ist eine ganz bittere Entscheidung“, sagte der Bürgermeister der Nachbarinsel Spiekeroog, Matthias Piszczan (CDU). „Wir standen auch schon einmal kurz davor.“ Den Verantwortlichen auf Spiekeroog sei es aber doch noch gelungen, genügend Nachwuchskräfte zu gewinnen. Derzeit gebe es 46 aktive Feuerwehrleute auf der Insel.

Nicht zuletzt wegen der großen Arbeitsbelastung auf der Insel sei es schwer, Bewohner für die Mitarbeit bei der Feuerwehr zu gewinnen. Denn im Unterschied zu Feuerwehren auf dem Festland seien die Inselfeuerwehren im Einsatzfall zunächst auf sich allein gestellt, die Verantwortung wiege damit schwerer: „Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, kann noch nicht einmal ein Rettungsboot kommen.“

+ Im Gegensatz zu Wangerooge (Bild) können Spiekeroog und Juist auf eine Pflichtfeuerwehr verzichten. © dpa/Ingo Wagner

Feuerwehr Juist: Neue Feuerwehrleute gewonnen

Auf Juist werde derzeit noch nicht über eine Pflicht-Mitgliedschaft in der Feuerwehr diskutiert, sagte Bürgermeister Tjark Goerges (parteilos). Dem örtlichen Kommando sei es bislang gut gelungen, Nachwuchs anzuwerben und Neurekrutierungen umzusetzen: „Dass uns dieses Thema während der nächsten zehn Jahre einholen wird, ist leider nicht ausgeschlossen.“

dpa