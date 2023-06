Waldbrandgefahr: Trockenheit und außergewöhnlich wenig Regen in Niedersachsen

Von: Andree Wächter

Teilen

Die Gefahr von Waldbränden steigt. In vielen Teilen Niedersachsens wurde schon die höchste Gefahrenstufe 5 ausgerufen. Regen ist nicht in Sicht.

Hannover – Viele in Niedersachsen freuen sich über konstante Temperaturen von 20 Grad und mehr, Sonne, eine leichte Brise Wind und keinen Niederschlag. Doch genau diese Kombination bedeutet für die Feuerwehren im Land: Viele Einsätze können bevorstehen. Diese Wetterkombination begünstigt Wald- und Vegetationsbrände. In weiten Teilen des Landes gilt bereits die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4, lokal sogar die höchste Warnstufe 5, wie in Celle oder Lüchow. Einen entsprechenden Waldbrandgefahrenindex erstellt der Deutschen Wetterdienst (DWD) tagesaktuell.

Messstation Freitag, 9. Juni Sonnabend, 10. Juni Sonntag, 11. Juni Bassum Gefahrenstufe 3 3 3 Nienburg 4 4 4 Lüchow 5 4 5 Diepholz 3 3 4 Quelle: DWD

Eine Ursache für diese Entwicklung ist das Wetter. Im Frühjahr habe es zwar mehr geregnet als in den Vorjahren, doch inzwischen seit gut zwei Wochen nicht mehr, sagte Helmut Beuke von der Waldbrandzentrale der Landesforsten gegenüber dem NDR. Der Wind habe die Situation verschärft. In der Folge seien die Böden überall in Niedersachsen ausgetrocknet. Bereits 2021 testeten die Landesforsten den Einsatz eines DIY-Löschautos zur schnellen Bekämpfung von Waldbränden.

Waldbrandgefahr: Trockenheit und außergewöhnlich wenig Regen in Niedersachsen

Die Meteorologen machen keine Hoffnung, dass es in den kommenden Tagen regnen wird. „Der Juni könnte deutschlandweit ein Minus von mehr als 50 Prozent in Sachen Niederschlag bringen. Der Mai hatte bereits ein Minus von etwas mehr als 40 Prozent. Deutschland schlittert erneut in eine Dürre“, schreibt Meteorologe Dominik Jung. Der flächendeckende Landregen bleibt weiterhin aus. Damit bleibt auch die Lage in den Waldbrandgebieten angespannt. In einigen Regionen könnte das Thermometer das erste Mal in diesem Jahr 30 Grad anzeigen.

Die Feuerwehr in Niedersachsen sieht sich angesichts der Klimaentwicklung in den kommenden Jahren mehr gefordert. „Uns stehen vermutlich in den nächsten fünf Jahren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung bevor“, sagte der Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, Olaf Kapke, der Braunschweiger Zeitung. „Wir richten uns daher auf wesentlich mehr Einsätze bei Wald- und Vegetationsbränden ein“, sagte er auch mit Blick auf den jüngsten Waldbrand im Harz.

Einsatzkräfte der Feuerwehr beobachten vom niedersächsischen Wurmberg aus das Waldbrandgebiet am Brocken im Harz. Wenig Regen lässt die Gefahr steigen. © Matthias Bein/dpa

Das Feuer dort war am Sonntagnachmittag am Königsberg bei Schierke ausgebrochen. Durch wechselnde Winde hatten sich die Flammen schnell verbreitet, sodass am Sonntagabend nach Angaben der Einsatzleitung rund zwei Hektar brannten. Etwa 100 Menschen mussten vom höchsten norddeutschen Berg, dem Brocken, geholt werden. Am Montag teilte die Stadt Wernigerode mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Trockenen Sommer sind kein neues Phänomen. Das Land Niedersachsen hat auf diese Klimaumstellung reagiert und Löschflugzeuge geordert. Nach Informationen der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens sollen die beiden Löschflugzeuge Mitte Juni auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationiert werden. Die Flugzeuge sind Teil der europäischen Kapazitätsreserve für den Katastrophenschutz (RescEU). Sie können damit neben Niedersachsen auch europaweit in den Einsatz geschickt werden.

Landesfeuerwehrchef Kapke hat aber nicht nur die Brände im Blick. Auch Starkregen-Einsätze könnten ihm zufolge zunehmen. Genauso Einsätze nach Stürmen oder Orkanen. Mit Material der dpa.