Waldbrände in Niedersachsen steigen auf Rekordzahl

Die hochsensiblen Sensoren geben bei Rauch eine automatische Meldung ab. So kann ein Brand schnell aufgespürt und seine Ausbreitung verhindert werden.

Lüneburg/Hannover - Die niedersächsische Waldbrand-Überwachungszentrale in Lüneburg verzeichnet mit fast 350 Brandmeldungen in diesem Sommer einen Rekord.

Seit der Einführung des Überwachungssystems im Jahr 2011 seien nicht so viele Meldungen eingegangen, hieß es. Die Mitarbeiter seien seit 83 Tagen fast pausenlos im Einsatz, auch das sei rekordverdächtig, sagte Leiter Helmut Beuke am Mittwoch. Im Schnitt erreichten sie 4,3 Meldungen pro Tag, im Juli waren es sogar 6,5.

Ab Waldbrandwarnstufe 3 ist die Lüneburger Zentrale nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums mit speziell geschulten Forstwirten besetzt. Sie überwachten eine Fläche von 10.000 Quadratkilometern, davon etwa 400.000 Hektar Wald. Sobald eine der 20 hochempfindlichen Sensoreinheiten an 17 Standorten eine Rauchentwicklung aufgespürt habe, erfolge eine automatische Meldung an die Zentrale. Dort werde die Meldung ausgewertet.

Bestätige sich ein Feuer, werde sofort die zuständige Feuerwehrleitstelle benachrichtigt. „Unser Ziel ist es, alle Waldbrände so früh wie möglich zu lokalisieren und erfolgreich zu bekämpfen“, sagte Beuke. Die Kameras seien in 30 bis 65 Metern Höhe an Funkmasten oder Feuerwehrtürmen installiert. Die Sensoren reagierten sensibel auf die Veränderung von Grautönen, wie bei Rauchwolken.

Am häufigsten brannte es auf den Truppenübungsplätzen

Bereits 248 Brandmeldungen seien von den eingesetzten Löschkräften und Leitstellen zurückgemeldet worden. Darunter waren den Angaben zufolge zehn Waldbrände, 49 Feldbrände, 15-mal fingen Landmaschinen Feuer, neunmal Gebäude. Zudem gab es 145 Brände beim Militär auf den Truppenübungsplätzen in Bergen und Munster sowie beim Rüstungshersteller Rheinmetall.

Staatssekretär Rainer Beckedorf aus dem Landwirtschaftsministerium sagte, durch das Früherkennungssystem sei das Land auch für die derzeitigen extremen Waldbrandwetterlagen bestens aufgestellt. Dennoch sei die Wachsamkeit oberstes Gebot in Niedersachsens Wäldern.

Seit Mittwoch sind zudem Flugzeuge der Feuerwehr unterwegs, um die Wälder aus der Luft zu überwachen.

epd