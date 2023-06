„War niemals wichtiger“: Niedersächsische Ministerin ruft wegen Waldbrandgefahr zur Vorsicht auf

Von: Steffen Maas

Norddeutschland leidet unter Trockenheit. Um die Wälder vor Bränden zu schützen, sollen Spaziergänger besonders vorsichtig sein, betont die niedersächsische Forstministerin.

Hannover – Wegen der hohen Brandgefahr ruft Niedersachsens Forstministerin Miriam Staudte Waldbesucher zur Vorsicht auf. „Niemals zuvor war es wichtiger, auf unseren Wald als Klimaschützer und CO2-Speicher, aber auch als wunderbaren Ort der Erholung achtzugeben“, sagte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung vom Donnerstag, 15. Juni 2023.

Waldbrandgefahr in Niedersachsen: Forstministerin ruft Bevölkerung zu vorsichtigem Umgang auf

Niedersachsens Forstministerin Miriam Staudte (Grüne) ruft aufgrund der aktuellen Trockenheit und Brandgefahr alle Waldbesucher zu äußerster Vorsicht auf. © Fabian Sommer/Hauke-Christian Dittrich/dpa/Montage

Sie appellierte, keine offenen Feuer zu machen oder Zigaretten in den Wald zu werfen. Auch achtlos entsorgte Grillkohle könne für den zündenden Funken sorgen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht am Freitag in vereinzelten Regionen in Niedersachsen die zweithöchste Warnstufe für Waldbrände. Am Samstag soll diese Gefahr etwas sinken, am Sonntag und Montag wieder steigen.

Wald- und Flächenbrände in Norddeutschland: Hubschrauberpilot erspähte Flammen in Hamburg

Zuletzt war es in Norddeutschland aufgrund anhaltender Trockenheit zu Moor- und Waldbränden verschiedensten Größen gekommen: Anfang der Woche waren in Schleswig-Holstein zunächst in Lübtheen am Montag und dann bei Mielkendorf am Dienstag Brände ausgebrochen, die den Einsatz mehrerer Hundert Feuerwehrleute forderten. Am Mittwochabend stand dann im Hamburger Osten eine trockene Wiese in Flammen – der Pilot eines Rettungshubschraubers hatte den Brand zuvor zufälligerweise aus der Luft erspäht und gemeldet.