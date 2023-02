Wahlwiederholung in Niedersachsen droht: Landeswahlleiterin steht unter Druck

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Wird in Niedersachsen die Landtagswahl wiederholt? Unstimmigkeiten bei der AfD-Landesliste setzen die Landeswahlleiterin unter Druck. (Archivbild) © Michael Matthey/dpa/Archiv

Die Landeswahlleiterin in Niedersachsen steht wegen der AfD-Landesliste unter Druck. Eine Wahlwiederholung der Niedersachsenwahl 2022 droht.

Hannover – In Berlin muss eine Wahl wiederholt werden. Zu gravierend waren bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 die Fehler, doch auch in Niedersachsen bahnt sich nun Unmut an: Die niedersächsische Wahlleiterin soll wissentlich Unstimmigkeiten bei der Aufstellung der AfD-Landesfraktion in Kauf genommen haben. Seit November 2022 wird deshalb an der Gültigkeit gerüttelt – insgesamt 22 Anfechtungen der Landtagswahl werden seitdem vom Wahlprüfungsausschuss des Landtags gesichtet.

Bleibt das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 oder kommt es jetzt zu einer Wahlwiederholung in Niedersachsen und muss sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erneut den Wählern stellen?

Wahlwiederholung in Niedersachsen? Unstimmigkeiten bei AfD-Landesliste werden diskutiert

Die Anschuldigungen, über die unter anderem die Welt am Sonntag berichtet, wiegen schwer: Die AfD aus Niedersachsen soll bei der Niedersachsen-Wahl 2022 bei der Aufstellung schwere Fehler begangen haben. Der Landeswahlleiterin sollen entsprechende Vorwürfe bereits vor der Abstimmung bekannt gewesen sein, dennoch hatte sie damals die Liste zugelassen. Bei der Aufstellung der AfD-Landesliste seien „die Grundsätze einer freien, geheimen und gleichen Wahl auf das Gröbste verletzt“ worden, wird FDP-Rechtsexperten Marco Genthe von der Welt zitiert. Seine Folgerung: Die Unstimmigkeiten bei der AfD-Landesliste in Niedersachsen habe eine „entscheidende Bedeutung für den demokratischen Gesamtcharakter der Landtagswahl“.

Hätte die AfD bei der Niedersachsenwahl 2022 gar nicht an den Start gehen dürfen und hätte dadurch etwa die CDU deutlich mehr Stimmen verzeichnen können? Zur Erinnerung: Die SPD gewann im vergangenen Herbst mit 33,4 Prozent der Stimmen die Wahl, doch die CDU kam immerhin auf 28,1 Prozent. In der Folge kündigte der damalige CDU-Chef Bernd Althusmann seinen Rücktritt an. Er übernahm damals die volle Verantwortung für das schlechteste Wahlergebnis der Niedersachsen-CDU seit 60 Jahren. Inzwischen ist Sebastian Lechner neuer Landeschef der CDU.

Niedersachsenwahl 2022: War die Wahl wegen der AfD ungültig?

Im Zusammenhang mit der Niedersachsenwahl 2022 ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen, dass die Landes-CDU inhaltliche Defizite im Wahlkampf zeigte. Die AfD profitiere hingegen fast ohne eigenes Zutun von einer multiplen Krisensituation und kam am Ende auf 11 Prozent der Wählerstimmen. Ob eine Veränderung bei den Landeslisten zu einem anderen Ergebnis bei der Wahl in Niedersachsen geführt hätte, ist natürlich nur spekulativ. Dennoch wiegen die Anschuldigungen, insbesondere aus den Reihen der Opposition, nun schwer.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Wie die Welt weiter schreibt, hätte die AfD in Niedersachsen selbst Skepsis bezüglich der eigenen Liste geäußert. Christopher Emden, früherer AfD-Landesvize, soll im Juli 2022 an die Landeswahlleiterin geschrieben haben. Er wies darauf hin, dass die AfD-Listenaufstellung laut Parteisatzung eine Mitgliederversammlung vorsieht. Aufgrund von Corona entschied sich der Vorstand allerdings nur zu einer Delegiertenversammlung. In der Folge stoppte die Landeswahlleiterin die Liste nicht – auch der Ausschuss stimmte einstimmig zu.

Landeswahlleiterin in Niedersachsen nach Wahl 2022 unter Druck: Wahlwiederholung droht

Anfang Januar wurde es nun offenbar auch der CDU zu bunt und sie forderte eine Aufklärung. Uwe Schünemann hat nach Informationen der Braunschweiger Zeitung im Landtag eine Kleine Anfrage eingebracht, die die Vorwürfe gegen die Landeswahlleiterin und Emdens Anschuldigungen überprüfen soll. Die Ergebnisse liegen Welt vor: Demnach könne keine Auskunft zum Vorgehen der Landeswahlleiterin gemacht werden, da diese in der Amtsausübung unabhängig sei. Auch die restliche Antwort bleibt an vielen Stellen unklar.

Fakt ist: Die Landeswahlleiterin steht nach der Niedersachsenwahl 2022 jetzt erheblich unter Druck. Der Wahlprüfungsausschuss will noch in den kommenden Wochen mit der Aufarbeitung der Thematik beginnen. Mit welchen Ausgang? Das ist noch unklar. Am Ende muss jedoch der gesamte Landtag über eine mögliche Wiederholungswahl entscheiden.