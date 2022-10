Wahl in Niedersachsen: Althusmann will an Atomkraft in Niedersachsen festhalten

Wahl in Niedersachsen: Leidet ihr Wahlkampf durch Merz, Herr Althusmann?

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger

Am 9. Oktober findet die Wahl in Niedersachsen statt. In unserer Schlussrunde spricht CDU-Kandidat Bernd Althusmann über die Querschüsse des CDU-Chefs.

Hannover – Er ist der große Herausforderer bei der Wahl in Niedersachsen: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will die Niedersachsen-Wahl 2022 gewinnen und den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil ablösen. Die Ziele sind also groß, doch wenige Stunden vor der Abstimmung in Niedersachsen rangieren die Christdemokraten in den Umfragen zur Landtagswahl in Niedersachsen deutlich hinter der SPD. Die einzige Hoffnung auf eine regierungsfähige Mehrheit: ein Bündnis mit den Grünen. Für Kandidat Althusmann wird es am Ende wohl auf jede Stimme ankommen.

Spitzenkandidat der CDU: Bernd Althusmann Alter: 55 Ehefrau und Kinder: eine Frau, drei Kinder Wohnort: Landkreis Lüneburg

Wahl in Niedersachsen: Althusmann will bei Niedersachsen-Wahl 2022 Ministerpräsident werden

Im Wahlkampf vor der Niedersachsen-Wahl 2022 setzte CDU-Spitzenkandidat Althusmann unter anderem auf Krawall und nutzte den Unmut der Bürger inmitten der Energiekrise in Deutschland: Die Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP verzeichnet in den Umfragen immer schlechtere Werte. Während die Bundes-CDU dadurch an Zustimmung gewinnt, muss sich Althusmann vor der Wahl in Niedersachsen mit dem zweiten Platz begnügen. Ob ihm am Wahlsonntag dennoch ein Triumph gelingt, wird sich frühstens nach 18:00 Uhr zeigen, wenn die ersten Ergebnisse der Landtagswahl erwartet werden. Im Exklusiv-Interview mit kreiszeitung.de spricht er über die Unterstützung durch CDU-Chef Friedrich Merz und mögliche Koalitionen nach der Wahl.

Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: Bernd Althusmann muss sich einem starken Gegner stellen

Ihr Parteichef Friedrich Merz beschwört mit seinen Aussagen zur Flüchtlingspolitik auf den letzten Metern einen Lagerwahlkampf. Ist das hilfreich?

An der Solidarität mit der Ukraine darf es keinen Zweifel geben. Friedrich Merz hat sich für seine Wortwahl umgehend aufrichtig entschuldigt. Fakt ist: Städte und Kommunen in ganz Deutschland und auch in Niedersachsen weisen dringlich auf die sich zuspitzende Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen hin. Die Kosten explodieren, die Unterkünfte werden knapp. Die steigenden Zahlen von Migranten, die über die Balkanroute kommen, und die hohe Anzahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine überfordern inzwischen fast die Möglichkeiten von Ländern und Kommunen.

Wie kann das Problem nach der Niedersachsen-Wahl 2022 angegangen werden?

Hier müssen wir finanziell helfen. Es bleibt eine Kernaufgabe des Staates, klar zwischen Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen zu trennen. Hier steuert die Bundesregierung mit der Aufweichung des Asylrechts in eine falsche Richtung. Einen erneuten Kontrollverlust Deutschlands darf es nicht geben. Bei der Zunahme illegaler Migration nach Deutschland darf die Bundesregierung nicht tatenlos zuschauen.

Was noch gesagt werden muss – die Exklusiv-Interview-Reihe Fünf Parteien, sechs Spitzenkandidaten, eine Wahl: Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und die AfD ringen um gute Ergebnisse. Im Schlussspurt des Wahlkampfes haben wir die Kandidaten noch einmal befragt. In loser Folge erscheinen die Interviews von Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) oder Stefan Birkner (FDP) auf kreiszeitung.de.

Niedersachsen-Wahl: Wer gewinnt die Wahl? Althusmann setzt auf starke Koalitionen

Sie schließen eine Neuauflage der Großen Koalition unter SPD-Führung aus. Dadurch schmelzen die Machtoptionen zusammen und Ihnen droht die Oppositionsbank ...

Eine Große Koalition unter Führung der CDU schließe ich keinesfalls aus. Warten wir

doch mal das Wahlergebnis ab. Rot-Grün ist der Wunsch von Stephan Weil. Das wäre

eine denkbar schlechte Perspektive für Niedersachsen. Seien Sie versichert, dass ich

mich mit Leidenschaft und ganzer Kraft für die Bürgerinnen und Bürger in

Niedersachsen und auch in meinem Wahlkreis unabhängig vom tatsächlichen

Wahlergebnis einbringen werde.

Wie lautet der Plan B – werden Sie zur Not statt als Ministerpräsident auch als Oppositionsführer für ihre politischen Ziele weiterkämpfen?

Über einen sogenannten ‚Plan B‘ denke ich in diesem sehr engagierten Wahlkampf keine Sekunde nach. Ich konzentriere mich ausschließlich darauf, stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden. Umfragen beeindrucken mich dabei nicht. Meine CDU und ich kämpfen bis Sonntag für einen Führungswechsel in Niedersachsen. Rot-Grün oder noch schlimmer eine Ampel wäre in dieser Krise das Schlechteste, was Niedersachsen passieren könnte. Am Sonntag schließen die Wahllokale und die Zahl der Unentschiedenen ist immer noch recht hoch.

Wer ist CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann bei der Niedersachsen-Wahl 2022? Der 55-jährige Herausforderer um den Posten als Ministerpräsident in Niedersachsen, Bernd Althusmann, will das Bundesland. Seit 2017 ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Mit Blick auf mögliche Koalitionen nach der Wahl in Niedersachsen will sich Althusmann alle Optionen offen halten und den Triple Sieg für die CDU im Jahr 2022 klarmachen. Sollte er allerdings erneut nicht Ministerpräsident werden, dürfte auch sein CDU-Landesvorsitz nach sechs Jahren infrage gestellt werden.

Wahl in Niedersachsen: Althusmann will an Atomkraft in Niedersachsen festhalten

Angesichts der Umfrageschwäche der FDP und der Ausschließeritis der CDU bleibt vielleicht am Ende nur Schwarz-Grün als Option. Ist dann der geforderte Weiterbetrieb der AKW unverhandelbar?

In dieser Krise ist eine begrenzte Laufzeitverlängerung bis 2024 Ausdruck von Verantwortung für die Energiesicherheit der Menschen in unserem Land. Es geht nicht um den Ausstieg vom Ausstieg, sondern den Einstieg in einen notwendigen Zwischenschritt. Wir müssen doch die Versorgungssicherheit Deutschlands auch eigenverantwortlich entscheiden, um über diesen Winter und vielleicht sogar den nächsten zu kommen. Das müsste den meisten doch einleuchten. Mir müssten sonst die Grünen mal erklären, warum jetzt plötzlich Kohlekraftwerke die klimafreundlichere

Option sind. Wobei wir gerade jetzt diese benötigen.

Also ein klares Bekenntnis zur Atomenergie Ihrerseits?

Die drei deutschen noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke versorgen rund 10 Millionen Haushalte mit Strom. Es wäre unverantwortlich, darauf zu verzichten, so wie die Ampel es bisher geplant hat. Aber letztlich gibt es auf beiden Seiten Hürden, die nur auszuräumen sind, wenn es beide Seiten wirklich wollen. Warten wir mal ab, was die Wählerinnen und Wähler am Sonntag wirklich entscheiden. Ich bleibe gelassen.

Wahl in Niedersachsen: Wann und wie? Alle Infos zu Kandidaten, Prognosen und zum Stimmzettel

