Drohnen-Zwischenfall in Hannover: 45-Jähriger schweigt

Bei Landung eines Flugzeugs

Ein 45-Jähriger soll seine Drohne in die Nähe eines landenden Flugzeugs gelenkt haben. Laut Verordnung ist dies verboten.

Zwischenfall am Flughafen Hannover: Ein Flugzeug setzt zur Landung an, als auch eine Drohne in die Höhe steigt und der Maschine nahe kommt. Eine Zeugin bringt die Ermittler auf die Spur eines 45-Jährigen.