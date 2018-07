Unbekannter schüttet Pfleger Flüssigkeit ins Gesicht

Hannover - Ein Unbekannter hat in Hannover einem Pflegedienst-Mitarbeiter eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Angriff am späten Sonntagabend, als der 27-Jährige nach einem Hausbesuch in sein Firmenfahrzeug stieg. Der Angreifer riss demnach die Beifahrertür auf, goss die unbekannte Flüssigkeit über den Pfleger und flüchtete.

Das Opfer alarmierte den Rettungsdienst und kam mit leichten Reizungen im Gesicht in eine Klinik. Nach ersten Untersuchungen könnte der Mann mit einem Gemisch aus Wasser, Benzin und Essigsäure attackiert worden sein. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen.

dpa

