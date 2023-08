Von elitär zu nachhaltig: Die grüne Revolution der Golfplätze

Von: Elias Bartl

Freizeitgolfer trainieren auf der Driving Range des Marine Golfclubs Sylt ihren Abschlag. © IMAGO / HochZwei

Golfspieler und ihre Vereine kämpfen gegen das Stigma, elitär und umweltbelastend zu sein. Die Fragen nach der Nachhaltigkeit von Golfplätzen in Zeiten der Wasserknappheit werden lauter.

Lüneburg/Sylt – Aktivisten für den Klimaschutz haben im Osnabrücker Golf Club in Bissendorf zwei Löcher auf Golfbahnen zubetoniert. Sie sprühten auf den Rasen die Nachricht: „Golf für Wenige = Wasserknappheit für Viele“. Die Grüne Jugend Niedersachsen fordert, die Bewässerung von Golfplätzen bei Wasserknappheit stark zu reduzieren. Diese Aktion stößt auf Gegenwind: Viele Golfplätze haben bereits Bewässerungsreservoirs oder bauen diese gerade, so Hinrich Arkenau. Er ist Geschäftsführer des Golf-Verbands Niedersachsen-Bremen. Er betont, dass diese mit Winterregen und starken Sommerregenfällen gefüllt werden.

Die Aktivisten von Extiction Rebellion haben die Löcher auf dem Osnabrücker Golfplatz mit Beton gefüllt © Privat/HFR

Lediglich drei Prozent der Flächen werden überhaupt bewässert, oft mit gebrauchtem und Regenwasser. „Wir sind uns der Herausforderungen bewusst. Unsere Plätze sind unser Kapital und müssen auch in Zukunft der Klimakrise standhalten“, erklärt Arkenau.

Wasserknappheit und Golfplätze: Wie die Branche auf die Klimakrise reagiert

Klimaaktivisten besuchten im Frühjahr auch den GC Budersand in Hörnum auf Sylt, der ihnen wegen seines Dünenplatzes ein Dorn im Auge ist. „Früher war hier ein Bundeswehrgelände mit 23 völlig maroden Kasernen und versiegelten Flächen“, erzählt Werner Rudi, Präsident des benachbarten Golfclubs Sylt. Der kontaminierte Boden wurde abgetragen. Heute gilt der hügelige Platz zu 95 Prozent als Naturschutzgebiet. Der Rest wird zum Golfen genutzt. Pestizide sind verboten und die Greenkeeper versuchen, so wenig Dünger wie möglich zu verwenden. Der Platz wurde mit dem DGV-Siegel Gold ausgezeichnet.

Wasser stellt auf Sylt eigentlich kein Problem dar. „Wir haben damit überhaupt keine Probleme, wir können uns selbst versorgen“, sagt Rudi. Alle vier Anlagen auf der Insel haben eigene Brunnen, die nur in Trockenphasen genutzt werden. In der Regenzeit von Oktober bis März ist keine Bewässerung erforderlich.

Aktivisten der „Letzten Generation“ pflanzen Blumen und Setzlinge auf einem Golfplatz auf Sylt, um auf die Wasserknappheit aufmerksam zu machen. © IMAGO/JONAS GEHRING

Golfclubs im Norden erarbeiten Bewässerungsstrategien und arbeiten an ihrem Image. Der Golfclub St. Dionys bei Lüneburg wurde vom Deutschen Golf-Verband (DGV) mit dem Siegel „Golf und Natur in Gold“ ausgezeichnet. Für Headgreenkeeper Christian Steinhauser ist das Thema Wasser schon lange ein wichtiger Punkt. „Wir sind ein Heideplatz mit Sandboden, da könnte es 365 Tage im Jahr regnen und wir hätten kein Problem“, sagt er. Allerdings gibt es Probleme bei ausbleibendem Regen. „Wir versuchen den Platz zu erhalten, es kann auch mal gelb oder braun aussehen.“

Der Club darf aus einem Brunnen im Zehnjahresdurchschnitt 65 000 Kubikmeter Wasser entnehmen. Da der sogenannte Wasserpfennig von 2 auf 18 Cent erhöht wurde, hat das Pflegeteam ihre Strategie angepasst: Bei Trockenheit wird weniger und mit höherer Schnitthöhe gemäht. Außerdem wurden trockenresistente Gräser gepflanzt und weniger Fairways bewässert.

Wasser ohne Ende für Golfplätze? Betreiber wehren sich gegen Klimaaktivisten-Kritik

Ähnlich verhält es sich in Adendorf bei Lüneburg: Zur Bewässerung wird hauptsächlich in Folienteichen gesammeltes Regenwasser verwendet. „Und wenn es nicht regnet, bleibt es eben trocken“, sagt die Geschäftsführerin Marion groß Osterhues. Wo einst Ackerflächen intensiv genutzt und gedüngt wurden, gibt es nun naturkundliche Führungen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (Nabu). Bedrohte Insekten und Vögel haben hier ein Zuhause gefunden. Speziell für Wildbienen wurde eine Blumenwiese angelegt, die ganz ohne zusätzliches Wasser auskommt.

Um Wasser zu sparen, hat der GC Hittfeld im Landkreis Harburg die Bewässerung der langen Bahnen bei hohen Temperaturen seit Jahresbeginn komplett eingestellt. „Wir hatten seit 2018 sehr wenig Niederschlag und mussten drastische Maßnahmen ergreifen“, sagt Greenkeeper Frank Schäfer. Bereits im Juni verfärbten sich viele Stellen braun, das Gras wurde strohgelb.

Die untere Naturschutzbehörde steht in enger Verbindung zur Golfanlage Green Eagle bei Winsen/Luhe, wo jedes Jahr ein europäisches Profiturnier stattfindet und hohe Ansprüche gestellt werden. Artenvielfalt wird hier großgeschrieben, Biber, Fischadler und Fischotter sind auf dem weitläufigen Terrain mit vielen Seen zu Hause. Derzeit wird ein sechs Hektar großes Moor zur Vernässung und Speicherung von Grundwasser gebaut. Im Herbst soll es fertig sein, berichtet Manager Michael Blesch.