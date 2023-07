Kolibakterien: Wasserwerk in Niedersachsen vom Netz genommen – 20.000 Menschen betroffen

Von: Marcel Prigge

Aufgrund einer Keimbelastung in einem Wasserwerk müssen in Niedersachsen jetzt 20.000 Menschen ihr Wasser abkochen. Diese Bereiche sind betroffen.

Gifhorn – Wer Wasser aus dem Hahn trinken möchte, sollte es vorher abkochen. Das gilt zumindest ab sofort für 20.000 Menschen in einigen Gemeinden in Niedersachsen. Der Grund dafür sind Keime, die in einem Wasserwerk gefunden wurden.

Aufgrund von Keimen im Trinkwasser hat sich der Wasserverband Gifhorn zu einer drastischen Maßnahme entschieden. Wie der Versorger am Freitag, 21. Juli, mitteilte, nahm er am Donnerstag 20.000 Menschen vom Wassernetz. „Am Ausgang des Wasserwerkes Wedelheine in der Samtgemeinde Papenteich wurde eine geringe mikrobiologische Belastung gemessen, die aber ein gesundheitliches Risiko nicht gänzlich ausschließen lässt“, heißt es in einer Mitteilung des Wasserverbands.

Im Wasser gefunden, wurden laut den Experten Kolibakterien, die unter anderem zu Durchfall führen können. Zwar sei die Belastung gering, dennoch rät der Verband „aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes in Absprache mit dem Gesundheitsamt, das Trinkwasser bis auf Weiteres mindestens 10 Minuten lang abzukochen“.

Wasserwerk vom Netz genommen: Diese Bereiche sind betroffen Gemeinde Meine (ohne Grassel), Gemeinde Rötgesbüttel, Gemeinde Wasbüttel, Gemeinde Calberlah (ohne Jelpke), in Isenbüttel der Bohlweg Hausnummer 1, 3-13 und 15 und außerdem die der Stadt Wolfsburg zugeordnete Siedlung Ilkerbruch.

Behebung des Problems wohl erst kommende Woche: Kolibakterien im Trinkwasser festgestellt

Weiter heißt es, dass der Netzdruck nun durch die Übernahme der Versorgung durch andere Wasserwerk niedriger sein als gewohnt. Zudem könne es zu einer Trübung des Wassers durch Eisenteilchen kommen. Diese seien jedoch ungefährlich. „Die uneingeschränkte Nutzung des Trinkwassers erfolgt erst nach einer Freigabe durch das Gesundheitsamt, die nicht vor nächster Woche zu erwarten ist“, so der Verband abschließend.