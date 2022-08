Volltrunken auf der Autobahn unterwegs: Randale-Duo von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Von: Felix Busjaeger

Zwei Männer waren volltrunken auf der Autobahn 7 unterwegs. Die Polizei konnte sie stoppen und aus dem Verkehr ziehen (Symbolbild). © Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Polizei konnte einen volltrunkenen Fahrer auf der A7 aus dem Verkehr ziehen. Auch der Beifahrer war stark alkoholisiert. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.

Hildesheim – Dass sich Menschen nach ausgiebigem Alkoholkonsum dennoch hinter das Steuer eines Fahrzeugs setzen, kommt immer wieder vor. Allerdings könnte ein Vorfall auf der Autobahn 7 nun für Kopfschütteln sorgen: Am Montagabend, dem 22. August, gegen 21:15 Uhr zog die Autobahnpolizei in der Nähe von Hildesheim einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr, der zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen war. Der Fahrer war volltrunken – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Doch sein Beifahrer könnte dies noch toppen: Ein Test ergab einen Alkoholwert von 5,08 Promille.

Zwischenfall auf der A7: Polizei stoppt volltrunkenen Fahrer

Wie aus der Meldung der örtlichen Polizei hervorgeht, mehrten sich am Montagabend zunächst die Hinweise auf ein rotes Fahrzeug, das in Schlangenlinien auf der A7 aus Hannover kommend in Richtung Hildesheim fuhr. Einige Hinweisgeber berichteten sogar davon, dass der Beifahrer eine Bierflasche in Richtung eines anderen Fahrzeugs geworfen haben soll. Die Polizei konnte das Fahrzeug nach einiger Zeit stoppen.

Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer vermutlich nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Den beiden Männern wurden auf der Wache Blutproben entnommen, danach kamen sie aufgrund ihrer starken Alkoholisierung zur Überwachung in ein Krankenhaus. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Polizei stoppt volltrunkenen Autofahrer auf A7: weitere Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen

