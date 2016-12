Vogelgrippe-Risiko: Auch Ställe in Cloppenburg und Vechta betroffen

Tötung von mehr als 50.000 Tieren

Cloppenburg/Vechta - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippein einem Maststall in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) müssen auch in Cloppenburg und Vechta Tausende Puten getötet werden.

In Vechta bestehe in zwei Betrieben ein erhöhtes Risiko, weil dort der gleiche Futtermeister wie in Dötlingen im Einsatz gewesen sei, teilte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag mit. Die Tötung von rund 21.000 Tieren sollte am Sonntagabend abgeschlossen sein.

Unabhängig davon müssen auch im Landkreis Cloppenburg mehr als 21.000 Puten getötet werden. In einem Betrieb sei der Erreger vom Typ H5 entdeckt worden, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Ob es sich um das hochansteckende Virus vom Typ H5N8 handele, werde geprüft. Die Tötung der Puten werde derzeit vorbereitet, sagte die Sprecherin am Sonntag.

Zunächst war am Sonntagmorgen mit der Tötung von 10.000 Puten aus dem Bestand eines Maststalls in Dötlingen begonnen worden.

Für Menschen gilt das Geflügelpest-Virus als ungefährlich.

dpa/mke

