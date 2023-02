Völlig zerstört: Unbekannte Täter randalieren in Turnhalle im Ammerland

Von: Yannick Hanke

Dieses Bild bot sich der Feuerwehr, als sie am Samstagnachmittag zu einer Halle in Friedrichsfehn ausrückte. © Freiwillige Feuerwehr Friedrichsfehn

In Friedrichsfehn im Landkreis Ammerland haben Unbekannte eine Mehrzweckhalle verwüstet. Türen wurden aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Friedrichsfehn – Unbekannte haben in Friedrichsfehn im Landkreis Ammerland eine Mehrzweckhalle verwüstet. Am späten Samstagnachmittag, 25. Februar 2023, waren die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichsfehn und Edewecht durch einen Feuermelder alarmiert worden. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es in der Halle brennen würde. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte laut einem Sprecher dann eine völlig zerstörte Halle vorgefunden.

Turnhalle im Ammerland völlig zerstört: Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein und brechen Türen auf

Der oder die Täter hätten die Scheiben der Halle in Niedersachsen eingeschlagen, Türen aufgebrochen, Sanitäranlagen zerstört und Feuerlöscher ausgeleert. Die Schadenshöhe sei aber noch nicht klar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Missbrauchs von Notrufen sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. © Freiwillige Feuerwehr Friedrichsfehn

Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Missbrauchs von Notrufen sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Hinweise nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer (04403) 92 71 15 entgegen.