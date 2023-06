Vierjährige stirbt an Brandwunden: Prozess gegen Mutter in Verden

+ © dpa Vor dem Landgericht Verden wird derzeit der Fall einer Frau verhandelt, die ihrer Tochter als erzieherische Maßnahme Brandwunden zugefügt haben soll. © dpa

Die Angeklagte soll ihre Tochter erst verbrannt und dann sterben lassen haben

Verden – Von einem „unglaublichen Martyrium“, das eine Vierjährige aus Grasberg (Kreis Osterholz) vor ihrem Tod durchlebte, sprach Staatsanwältin Annette Marquardt am Freitag in ihrem Plädoyer am Landgericht Verden. Die 25-jährige Angeklagte habe ihrer leiblichen Tochter erst großflächige Verbrennungen mit heißem Wasser zugefügt und das Kind dann nicht behandeln lassen. Wegen Mordes durch Unterlassen sei die dreifache Mutter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen.

Sie können sich an keinen Fall mit derartig schlimmen Bildern erinnern und an keine Mutter, die eine „derartige Härte gegen ihr Kind gezeigt habe“, betonte die Staatsanwältin. Weil sich die Vierjährige eingekotet hatte, habe die Mutter am 11. August 2022 „erzieherisch“ auf sie einwirken wollen – indem sie das Mädchen in die Dusche gestellt, fixiert und mit heißem Wasser abgeduscht habe. Versehentlich, so die Darstellung der Mutter.

Danach will sie die Haut abgezogen und das Kind erst mit einer Salbe aus einem Drogeriemarkt und später mit einem Mittel aus der Apotheke behandelt haben. „40 Euro vergeudet“, soll die Mutter in einem Chat geschrieben haben. Sie habe über ihre Verteidigung erklärt, dass sie „alles versucht“ habe, um dem Kind zu helfen. Die Verbrennungen habe sie „nicht als lebensbedrohlich erkannt“.

Die Haut von der Hüfte bis zum Knöchel war vollkommen abgestorben.

„Das Kind hätte intubiert und in eine Spezialklinik geflogen werden müssen“, hielt ihr die Staatsanwältin vor. Die Angeklagte aber habe versucht, die Tat zu verheimlichen. Erst zwölf Tage später brachte sie ihre Tochter in ein Klinik. Dort habe das Mädchen „null Vitalfunktionen gezeigt und keine Körperspannung“, schilderte die Staatsanwältin. „Die Haut von der Hüfte bis zum Knöchel war vollkommen abgestorben. Es sah aus wie ein alter Lederbucheinband. Die Kniegelenke konnten nicht mehr bewegt werden.“ Das Kind sei tot gewesen.

Weil die Mutter aus Verdeckungsabsicht und Habgier gehandelt habe – das Kind war nicht krankenversichert und die Mutter habe Kosten befürchtet – sei es Mord durch Unterlassen. Für ihre Tochter habe die Frau „kein Geld verschwenden und nicht strafrechtlich belangt werden wollen“, sagte Marquardt. Weder Reue noch Mitleid für ihre Tochter habe die Angeklagte gezeigt. Eine Strafmilderung sei „absolut ausgeschlossen.“ Am Montag soll das Urteil fallen.