Flächenbrand bei Cuxhaven bedroht Campingplatz - viele Verletzte

Ein Flächenbrand bedrohte einen Campingplatz bei Cuxhaven. Die Feuerwehr musste Teile des Platzes räumen. Es gab zahlreiche Verletzte unter den Gästen.

Kransburg/LK Cuxhaven - Nach einem Feuer an einem Campingplatz an der Nordseeküste bei Cuxhaven mit 62 Verletzten ermittelt die Polizei nach der Brandursache. „Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt in einem Mähdrescher den Brand ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Feuer nahe Campingplatz: 62 Leichtverletzte

Der Brand war am späten Samstagnachmittag auf einem Getreidefeld in der Nähe des Campingplatzes am Kransburger See ausgebrochen. Als die Flammen aufloderten und dichte Rauchwolken durch die Luft zogen, befanden sich rund 1800 Gäste auf dem gut besuchten Campingplatz.

+ Die Feuerwehr musste einen Teil des bedrohten Campingplatzes räumen. © dpa/TNN 62 Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung - sieben von ihnen, darunter zwei Kinder, kamen in die Klinik. 300 Besucher mussten den Campingplatz während der Löscharbeiten vorübergehend verlassen. Rund 200 Rettungskräfte löschten die Flammen. Die Polizei beschlagnahmte den Mähdrescher, in dem das Feuer ausgebrochen sein soll. Die Maschine soll in der kommenden Woche untersucht werden.

Nach Brand: Strandparty bei Cuxhaven findet statt

Nach dem Feuer haben zahlreiche Menschen am Samstagabend wie geplant auf einer Strandparty gefeiert. „Der Schock steckt bei einigen zwar noch in den Knochen, aber zum Glück ist das ja relativ glimpflich ausgegangen“, sagte ein Sprecher eines Campingplatzes am Kransburger See bei Cuxhaven am Sonntag.

