Gewitter-Spektakel: Die besten Bilder und Videos des Unwetters in Niedersachsen und Bremen

Von: Marcel Prigge

Unwetter mit Blitzen im Sekundentakt: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen sorgte nicht nur für vollgelaufene Keller. Es entstanden die spektakulärsten Bilder und Videos.

Hannover/Bremen – Unwetter, Gewitter, Blitze und Starkregen: In Niedersachsen und Bremen hat sich das Wetter am Dienstag, 20. Juni, von seiner heftigen und gefährlichen Seite gezeigt. Am krachenden Donner-Dienstag brachte das Gewitter bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in den Norden. Damit sorgte das Unwetter aber nicht nur für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Es entstanden spektakuläre Bilder und Videos von Hobbyfotografen und Sturmjägern.

Unwetter und Gewitter über Niedersachsen und Bremen: Hobbyfotografen halten Spektakel fest

Das Niedersachsen-Wetter zeigte sich den ganzen Dienstag über von seiner schönen Seite: Es herrschten bis zu 30 Grad und Sonne, jedoch ist es auch schwülwarm gewesen. Dieser Umstand hat das Blitz-Spektakel in der Nacht zu Mittwoch mutmaßlich nur begünstigt, denn: Starkregen und Sturmböen waren im Anmarsch und die Unwetterfront, die von Westen her über das norddeutsche Binnenland zog, hatte es in sich.

Heller Himmel in der Nacht: In der Nacht zu Mittwoch, 21. Juni, ist es in Niedersachsen und Bremen zu Blitzen im Sekundentakt gekommen. Ein Unwetter mit schweren Gewittern zog über Norddeutschland. Spektakuläre Bilder und Videos entstanden. (Symbolbild) © Marius Bulling/dpa

Das zeigen auch die eindrucksvollen Bilder der Gewitterfront, die über Niedersachsen und Bremen zog. Einige besondere Schmuckfotos sind in der Facebook-Gruppe „Sturmjäger Ostfriesland – Unwetterwarnungen“ zu finden und zeigen die Gewitterwolken unter anderem in Filsum oder Ostrhauderfehn im Landkreis Leer:

Auch zeigt ein Video aus Dörpen im Landkreis Emsland, das in der Gruppe geteilt wurde, das Ausmaß, des Wetter-Massivs:

Gewitter über Niedersachsen und Bremen: Unwetter sorgt für spektakuläre Fotos in den sozialen Medien

In der Nacht zu Mittwoch zog das Gewitter dann über Bremen. Viele Menschen in der Hansestadt konnten den hellen Nachthimmel beobachten. Im Sekundentakt zuckten Blitze durch die Wolken, jedoch waren zunächst kaum Donnergeräusche zu hören.

Später jedoch, traf das Unwetter die Hansestadt mit voller Wucht. Die Feuerwehr Bremen berichtet von Kellern im gesamten Stadtgebiet. Von 22 Uhr bis etwa 4:30 Uhr habe es etwa 200 Einsätze gegeben. Im Einsatz waren neun Freiwillige Feuerwehren sowie weitere Feuer- und Rettungswachen.

Und auch die Feuerwehren in Niedersachsen waren gefordert. Im Landkreis Oldenburg habe es ebenso vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gegeben. Punktuell seien bis zu 50 Liter pro Quadratmeter gefallen, in Ganderkesee stand eine Hauptstraße so sehr unter Wasser, dass Autos darauf aufschwammen.

Wetter in Niedersachsen: Unwetter und extremer Starkregen auch in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen

Und auch in den kommenden Tagen soll es weiter zu Gewittern und Unwetter kommen. Am Donnerstag droht sogar ein Wetter-Chaos mit Tornadogefahr. Unklar ist jedoch, ob diese Unwetterfronten auch Niedersachsen erreichen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, seien für Donnerstagmittag südwestlich von Bremen Gewitter mit extrem heftigen Starkregen (Niederschlagsmengen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter) in kurzer Zeit wahrscheinlich, punktuell um 60 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.