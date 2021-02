Verwaltungsgericht: Fitnessstudio darf an einzelne Kunden vermieten

Sport in der Corona-Pandemie

+ © dpa/Hauke-Christian Dittrich Hoffnung für Fitnessstudios oder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Einem Gerichtsurteil nach ist es Betreiberinnen und Betreibern in der Corona-Pandemie erlaubt, ihre Fitnessstudios an einzelne Personen zu vermieten. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Fitnessstudio in Niedersachsen darf in der Coronakrise für Individualsport an einzelne Haushalte vermieten - mit dem richtigen Hygienekonzept. Das hat nun das Verwaltungsgericht Hannover entschieden.