Versuchtes Tötungsdelikt in Braunschweig: Mann im Koma

Braunschweig - Ein 36-Jähriger hat nach Polizeiangaben in Braunschweig versucht, einen gleichaltrigen Mann umzubringen.

Das Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen, es liegt nach einer Operation im künstlichen Koma. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, wie die Polizei in Braunschweig am Donnerstag mitteilte.

Der angegriffene Mann hatte eine Nachbarin alarmiert, die den Notarzt rief. Auf dem Weg ins Krankenhaus konnte der 36-Jährige noch sagen, wer ihn so zugerichtet hatte. Beamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin in seiner Wohnung fest und entdeckten Beweismittel, die den Verdacht gegen ihn erhärteten. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

dpa