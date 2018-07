Versuchtes Tötungsdelikt: 31-Jähriger schwer verletzt 

Berne - Ein 31-jähriger Mann wurde am Mittwochabend durch Messerstiche schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 27-Jähriger, der im selben Haus wie das Opfer wohnt.

Der Polizei wurde um 21.42 Uhr über den Notruf ein Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus in der Weserstraße in Berne gemeldet. Aufgrund sprachlicher Barrieren war das Gespräch schwierig, es konnte aber das Wort „Messer“ verstanden werden.

Polizei- und Rettungskräfte fuhren zum Tatort und fanden den 31-Jährigen schwer verletzt vor dem Eingang auf dem Boden liegen, teilt die Polizei mit. Der Mann konnte stabilisiert und im Anschluss in ein Krankenhaus gefahren werden.

Bei der ersten Befragung von Bewohnern stellte sich heraus, dass es zwischen dem 31-jährigen Opfer und einem weiteren Bewohner eine körperliche Auseinandersetzung gegeben habe. Dieser Streit sei in den Abendstunden eskaliert und der Mann durch Messerstiche verletzt worden. Ein dringend tatverdächtiger 27-jähriger Mann ist vom Tatort geflohen und am Donnerstagmorgen ins Wohnhaus zurückgekehrt.

Die Polizei war erneut mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Tatverdächtigen unter Einsatz von Polizeihunden in seiner Wohnung festnehmen. Dabei erlitt er Bisswunden am Bein. Im Laufe des Tages soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Um die Arbeit der Ermittler nicht zu behindern, werden vorerst keine weiteren Angaben gemacht.

