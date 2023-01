Versuchtes Tötungsdelikt: 26-Jähriger tritt auf am Boden liegenden Mann ein

Von: Anika Zuschke

In Hannover kam es in der Silvesternacht 2022 zu zwei brutalen Vorfällen. (Symbolbild) © Eibner/Imago

In Hannover kam es in der Silvesternacht zu zwei brutalen Auseinandersetzungen. Gegen einen Tatverdächtigen wird wegen versuchtem Tötungsdelikt ermittelt.

Hannover – Ein 26-jähriger Mann soll am Neujahrsmorgen im Hauptbahnhof Hannover mit einem 25-Jährigen in Streit geraten sein und diesem nach einer kurzen Schlägerei mehrere Tritte gegen den Kopf zugefügt haben, berichtet die Polizei Hannover. Diese hat gegen den Tatverdächtigen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Tatverdächtiger festgenommen: Streit am Hauptbahnhof Hannover endet in versuchtem Tötungsdelikt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Hannover sind die beiden Männer am Morgen des 1. Januar 2023 gegen 6:50 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung artete der Konflikt in einer Schlägerei aus. Der 26-Jährige griff seinen Kontrahenten dabei so brutal an, dass dieser zu Boden ging. Anschließend trat der Tatverdächtige dem auf dem Boden liegenden Mann mehrere Male mit Wucht gegen den Kopf.

Beamte der Bundespolizei konnten den Mann festnehmen, der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der Mann soll laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Weiterer Vorfall in Hannover zu Silvester: Mehrere Verletzte durch Messerstiche und Schläge in der Oststadt

Doch das war nicht der einzige Vorfall, der sich am Neujahrsmorgen in der niedersächsischen Hauptstadt ereignete. In der hannoverschen Oststadt wurden bei einer weiteren Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt, berichtet die Polizei.

Demnach entbrannte am 1. Januar 2023 gegen 5:55 Uhr vor einer Lokalität an der Hamburger Allee zwischen mehreren Personen ein Streit. Ein 24-Jähriger erlitt im Zuge dessen durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein 28-jähriger Mann wurde ebenfalls Opfer einer Messerattacke und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ein 27-Jähriger und eine 24-Jährige erlitten bei der handfesten Auseinandersetzung leichte Blessuren.

Mutmaßlich tatbeteiligte Person ergreift die Flucht – Polizei setzt Reizgas ein

Als die Polizei am Tatort ankam, wollte eine mutmaßlich tatbeteiligte Person die Flucht ergreifen. Als mehrere Beamte die Verfolgung aufnahmen, stellte sich ihnen ein 26 Jahre alter Mann in den Weg und drohte ihnen mit den Fäusten. Die Polizei setzte daraufhin Reizgas ein und brachte den Mann zu Boden – dieser leistete jedoch weiterhin Widerstand. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Infolgedessen konnte bei dem Mann Kokain und Marihuana sichergestellt werden. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme wurden fünf Polizeibeamte verletzt, einer von ihnen konnten seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Hintergründe des Streits sowie die Rollen der vor Ort angetroffenen Personen sind laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Infolgedessen konnte bei dem Mann Kokain und Marihuana sichergestellt werden. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme wurden fünf Polizeibeamte verletzt, einer von ihnen konnten seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Hintergründe des Streits sowie die Rollen der vor Ort angetroffenen Personen sind laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.