Versuchter Totschlag am Hauptbahnhof Hannover

Hannover - Ein 29-Jähriger ist bei einem Streit am Hauptbahnhof in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann geriet in der Nacht zu Freitag mit einer 28-Jährigen aneinander, wie die Polizei mitteilte.

Ein Bekannter der Frau kam hinzu und schlug dem Mann demnach mit einer Flasche auf den Kopf. Danach trat der 34-jährige Angreifer den am Boden Liegenden gegen den Kopf, so die Polizei weiter. Der 29-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Beamte der Bundespolizei ermittelten den Tatverdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen. Er wurde am Freitag festgenommen. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Rubriklistenbild: © dpa