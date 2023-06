Rechtsextremer Hintergrund? Haftbefehl nach Armbrust-Angriff in Peine

Polizeiwagen stehen am Peiner Bahnhof. © Thomas Kröger/Peiner Allgemeine Zeitung/dpa

Gegen den 29-Jährigen, der in Peine mit einer Armbrust auf Passanten geschossen hat, ist Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag erlassen worden.

Peine – Nach dem Schuss mit einer Armbrust auf einen jungen Mann am Bahnhof von Peine ist Haftbefehl gegen einen 29-Jährigen erlassen worden. Dem Beschuldigten werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag, 19. Juni 2023, mit. Unter anderem wegen der Kleidung des Mannes prüfen die Ermittler einen rechtsextremen Hintergrund des Angriffs am Samstag, 17. Juni.

29-Jähriger schießt in Peine mit Armbrust auf Opfer

Der Mann hatte den Angaben zufolge auch ein großes Messer dabei, er soll psychische Vorerkrankungen haben. Das 22 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens bedankte sich am Wochenende bei den Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort. Es sei dem entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken, dass es nicht noch weitere Opfer gegeben habe, schrieb die SPD-Politikerin bei Twitter. Die Polizei war nach eigenen Angaben bereits zwei Minuten nach der Tat vor Ort. Die Beamten haben im Internet ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen Fotos oder Videos hochladen können. (dpa/stma)