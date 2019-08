Verkehrsunfall in Wiefelstede: Laster übersieht Radfahrerin

Die Frau wurde schwer verletzt

+ © Andre van Elten/261News Das Fahrrad war unter dem Lastwagen eingeklemmt. © Andre van Elten/261News

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in Wiefelstede gekommen. Beim Abbiegen übersah ein Lastwagen-Fahrer eine Radfahrerin. Schwer verletzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.