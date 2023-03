Überfall am Minigolf-Platz: Männer vergewaltigen 19-Jährige – Täterbeschreibung veröffentlicht

Von: Steffen Maas

Für eine junge Frau wurde die Eilenriede in Hannover zur trügerischen Idylle: Sie wurde am Sonntagabend von zwei Männern überfallen und vergewaltigt. (Symbolbilder) © Moritz Frankenberg/dpa/Future Image/Imago

In Hannover wurde am Sonntagabend, 19. März 2023, eine junge Frau Opfer eines Sexualverbrechens. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Hannover – In der Oststadt von Hannover wurde eine 19-Jährige am Sonntagabend, 19. März 2023, Opfer eines schrecklichen Sexualverbrechens: Sie wurde in der Nähe eines Minigolf-Platzes kurz nach Betreten der Eilenriede von zwei Männern verfolgt, überfallen und vergewaltigt. Die Frau wehrte sich und alarmierte während der Flucht die Polizei. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die Angaben zu den Männern und dem Verbrechen machen können. Im Fokus ist dabei auch ein Pärchen mit Hund, dem die Frau zuvor noch begegnet war, unterstreicht ein Pressesprecher der Polizei Hannover.

Vergewaltigung in Hannover am Sonntagabend: Frau leistete erheblichen Widerstand

Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, betrat die Frau laut Polizeiangaben vom Lister Platz kommend den Stadtwald Eilenriede. Schon kurz darauf bemerkte sie, wie zwei Männer sie verfolgten. Wenig später ergriffen sie die 19-Jährige, hielten sie fest und vergingen sich an ihr.

Die junge Frau wehrte sich nach Kräften, leistete mit Schlägen und Tritten erhebliche Gegenwehr. Nach Wirkungstreffern ließen sie von der 19-Jährigen ab, die umgehend in den umlegenden Wald flüchtete. Dabei stürzte sie in einen Graben, in dem sie sich versteckte und die Polizei alarmierte – die sie wenig später verletzt finden konnte. Von den Angreifern fehlte auch nach intensiver Fahndung jede Spur.

Polizei Hannover sucht Zeugen – Täter werden als etwa 40-jährige Männer beschrieben

Die Polizeidirektion Hannover aus der Landeshauptstadt von Niedersachsen bittet nun um Hinweise zur Tat und mögliche Zeugen, die die Frau, die beiden Männer oder das Trio gemeinsam gesehen haben. Die Täter, die laut dem Opfer mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben, beschreibt die Polizei wie folgt:

Haupttäter : etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,85 Metern groß, schlank, Glatze. Bekleidet mit einer bläulichen Jeans und hellen Turnschuhen

: etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,85 Metern groß, schlank, Glatze. Bekleidet mit einer bläulichen Jeans und hellen Turnschuhen Mittäter: etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,85 Metern groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart. Bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und mit einer dunklen Steppjacke

Die 19-Jährige mit langen blonden Haaren trug an dem Abend einen beigefarbenen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe sowie eine auffällige blaue Tragetasche.

Mögliche Zeugen: Polizei bittet unter anderem um Mithilfe von Pärchen auf Hundespaziergang

Von besonderem Interesse für die Polizei ist ein Paar, dem die Frau kurz vor der Tat begegnet ist. Die beiden Personen gingen mit einem Hund spazieren. Der Vierbeiner trug dabei ein Leuchthalsband.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 - 109-5555 zu melden.