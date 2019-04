Verfolgungsjagd am „Car-Freitag“ - Motorradfahrer entkommt mit Tempo 100

Absperrung durchbrochen

Ein Motorradfahrer hat sich am sogenannten „Car-Freitag“ zum Treffen der Tuning-Szene in Osnabrück eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Biker fuhr in der Stadt bis zu Tempo 100, um einer Kontrolle zu entgehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er missachtete rote Ampeln und durchbrach eine Absperrung.