Ausgerechnet vor Himmelfahrt: Mega-Streik bei Edeka, Marktkauf und Co.

Von: Marcel Prigge

Heute streiken Mitarbeiter im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen. Verdi ruft kurz vor Himmelfahrt zur Arbeitsniederlegung bei Edeka, Ikea, Obi, Marktkauf und vielen weiteren Unternehmen auf.

Bremen/Hannover – „Beschäftigte im Handel sind sauer über das unterirdische Angebot der Arbeitgebenden“, schreibt die Gewerkschaft Verdi in einer Mitteilung und ruft deshalb zum Streik auf. Am Mittwoch, 17. Mai 2023, ab 10 Uhr, soll die Arbeit in verschiedenen Handelsunternehmen in Niedersachsen und Bremen niedergelegt werden. Darunter auch Verbrauchermärkte wie Edeka und Marktkauf. Und das ausgerechnet einen Tag vor Himmelfahrt.

Großer Streik kurz vor Himmelfahrt: Einzelhändler streiken in Bremen und Niedersachsen

Die Beschäftigten im bremischen und niedersächsischen Einzel- und Versandhandel, sowie im Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichem Großhandel, befinden sich seit dem 01. Mai 2023 in einer Tarifauseinandersetzung für höhere Löhne und Gehälter, sowie Ausbildungsvergütungen im durch die Pandemie außerordentlich gutverdienenden Handel, so die Gewerkschaft weiter.

Am heutigen 17. Mai 2023, soll die Arbeit in verschiedenen Verbrauchermärkte niedergelegt werden. Verdi hat kurz vor Himmelfahrt zum Streik aufgerufen. © Evgeny Odinokov/Dirk Sattler/Imago

Die Beschäftigten würden sich in einer prekären Situation befinden, weiß Tobias Uelschen, Verdi-Gewerkschaftssekretär. Einige würden zum Teil nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. „Einige Beschäftigte können sich in ganz schlimmen Fällen den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten, da das Gehalt gar nicht bis zum Monatsende reicht“, wird Uelschen zitiert.

Edeka, Obi, Marktkauf und Ikea: Streik der Händler kurz vor Himmelfahrt

Der Streik soll in Bremen mit einer Auftaktkundgebung um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz beginnen. Rund 300 Beschäftigte verschiedener Unternehmen sollen vor Ort sein. Darunter H&M, Ikea, Esprit Outlet, Metro, Edeka-Center, Marktkauf, Primark, Adler Modemärkte, Edeka-Foodservice, SportScheck, Saturn und OBI. In Hannover ist ebenfalls eine Kundgebung geplant. Diese soll um 10:45 Uhr am Kröpcke starten.

Entwarnung gibt es jedoch für alle, die sich Lebensmittel für den Brückentag besorgen wollen: „In den seltensten Fällen wird ein Markt geschlossen“, berichtet Uelschen auf Nachfrage von kreizeitung.de. „Die Marktleitungen werden alles daran setzen, die Kassen zu besetzen.“ Größere Auswirkungen werden hingegeben im Food-Bereich bei Ikea, im Textileinzelhandel, dem Unternehmen Metro sowie dem Edeka-Food-Service erwartet.

Das fordert Verdi in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel Niedersachsen und Bremen: Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde. Ein rentenfestes Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro pro Monat. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

„Eine Unverschämtheit“: Verdi-Streik wegen unzureichendem Angebot

In der ersten Verhandlungsrunde am 3. Mai hatten die Arbeitgeber der Branche ein Angebot vorgelegt, das die aktuelle Preissteigerung von 7,4 Prozent (März 2023) nicht einmal ansatzweise kompensiert und somit zu Reallohnverlusten führt, heißt es in einer Mitteilung weiter. „Die Beschäftigten im Einzelhandel halten dieses Angebot für eine Unverschämtheit. Gerade sie leiden unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten“, so Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz. Die Verhandlungen sollen am 6. Juni 2023 fortgeführt werden.