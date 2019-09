Verdächtiger sitzt nach Schuss auf Mann in U-Haft

Opfer in den Rücken getroffen

Nachdem er einen Mann in einem Park in Unterlüß in der Lüneburger Heide niedergeschossen hat, sitzt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchten Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt, teilte die Polizei Celle am Montag mit.