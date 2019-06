Verbraucherzentrale warnt vor teuren Wespennestentfernungen

Den Schlüssel vergessen oder unliebsame Insekten im Garten - und schon schnappt die Kostenfalle zu? Dubiose Notdienste sind eines der Dauerthemen bei der Verbraucherzentrale. Wie Kunden Ärger und teure Dienstleistungen vermeiden können.

Hannover - Niedersachsens Verbraucher haben neben Ärger mit Kundendiensten und vielen Flugausfällen im vergangenen Sommer ein neues Sorgenkind: Nach Angaben der Verbraucherzentrale Niedersachsen verlangen unseriöse Anbieter für das Entfernen von Wespennestern utopische Preise. Bis zu 700 Euro seien beim Kampf gegen die Insekten verlangt worden. Bei ihrer Jahrespressekonferenz am Dienstag (11 Uhr) will die unabhängige Beratungsstelle in Hannover einen Überblick über die wichtigsten Probleme und Nachfragen der Kunden im Jahr 2018 geben.

Nicht mehr als 150 Euro

Verbraucherrechtsthemen waren wie in den Jahren zuvor Dauerbrenner bei der Beratung. „Kunden sollten niemals direkt vor Ort zahlen, auch wenn Notdienste das verlangen“, empfahl Christina Graf von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Das Entfernen eines Wespennests sollte der Verbraucherzentrale zufolge nicht mehr als 150 Euro kosten. Nach einem Einsatz sollten Betroffene stets nach einer Rechnung fragen und sich bei übertriebenen Kosten an die Berater wenden. „Bei unseriösen Diensten ist das Geld sonst weg.“

Übt der Handwerker zu viel Druck aus, weil der Kunde nicht gleich bezahlen will, sollten Betroffene die Polizei zu rufen. Bei der Wespennestentfernung zeige sich auch bei der Beratung, wenn ein Anbieter unseriös arbeitet: „Das Prozedere ist so ohne Weiteres gar nicht legal - darüber muss der Dienst den Kunden informieren.“

Insekten schonend umsiedeln

Lea Schmitz vom Tierschutzbund plädierte dafür, die Insekten zu tolerieren: „Wespen sind als Blütenbestäuber und Insektenvertilger ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem.“ Sie lebten zudem nur einen Sommer lang - im Winter könnten Nester bedenkenlos entfernt werden. In Ausnahmefällen könnten die Insekten schonend umgesiedelt werden.

