Verbraucherschutz warnt Flüchtlinge vor teuren Handy-Verträgen

Hannover - Viele Flüchtlinge haben nach Erfahrung der Verbraucherzentrale Niedersachsen Probleme mit unerwartet hohen Handykosten, Mahnungen und Inkassoschreiben.

"Nach unseren Erfahrungen nutzen einige Mobilfunkanbieter die mangelnden Sprachkenntnisse immer wieder aus, um Flüchtlingen einen Vertrag aufzuschwatzen", erläuterte Verbraucherschutzexperte Marvin Momberg.

Die seit September kostenlos angebotene Beratung zum Thema Telekommunikation werde intensiv genutzt, teilte die Verbraucherzentrale in Hannover am Dienstag mit.

Da meist nicht ordentlich über das Widerrufsrecht belehrt wurde, könnten außerhalb der Shops geschlossene Verträge widerrufen und entstandene Kosten zurückgefordert werden. Zudem zeigen sich nach Einschreiten der Verbraucherzentrale viele Mobilfunkanbieter kulant, wenn klar wird, dass ein Vertrag unbeabsichtigt geschlossen wurde, so Momberg.

Ziel der Beratung sei es, Flüchtlinge für Probleme und Tücken des deutschen Verbraucheralltags zu sensibilisieren und konkrete Tipps zu geben. So sollten Flüchtlinge vor Abschluss eines Mobilfunkvertrags klären, ob der Tarif zu ihrem Nutzungsverhalten passt - etwa ob eine Flatrate ins Heimatland oder ein großes Datenvolumen enthalten sind. Und grundsätzlich gelte: Verträge sollten - gemeinsam mit jemandem, der gut Deutsch spricht - in Ruhe geprüft und nicht übereilt im Laden oder an der Haustür unterschrieben werden.

dpa