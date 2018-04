Verbraucherpreise im April gestiegen - Tabak, Butter und Sahne teurer

Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent

Hannover - Vor allem Preissteigerungen bei Tabak, Butter und Sahne haben im April die Verbraucherpreise in die Höhe getrieben. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, stiegen die Preise in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent.