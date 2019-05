Feuer an einer Moschee in Lohne

+ © dpa Feuerwehrleute löschen einen Brand an einem Anbau einer Moschee. In der Nacht zum Sonntag 19.05.2019 hat der Anbau gebrannt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens standen laut einem Sprecher der Polizei noch nicht fest. © dpa

An einer Moschee in Lohne (Landkreis Vechta) hat in der Nacht zum Sonntag ein Anbau gebrannt. "Das Feuer wurde gelöscht", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.