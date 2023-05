Vater war mit seiner Tochter unterwegs: Lastwagen erfasst 56-jährigen Mann – Lebensgefahr

Von: Sebastian Peters

Ein Rettungshubschrauber aus Hamburg brachte den lebensgefährlich verletzten Mann nach Hamburg © Polizei Stade

Ein 57-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Buxtehude lebensgefährlich verletzt, als er mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte.

Buxtehude – In Buxtehude ereignete sich am Dienstagvormittag, 9. Mai 2023, ein schwerer Verkehrsunfall im Ostmoorweg, bei dem ein 57-jähriger Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Mann aus Hamburg war gemeinsam mit seiner 21-jährigen Tochter auf ihren Fahrrädern auf dem Gehweg am Ostmoorweg in Richtung Alter Postweg unterwegs. Beide beabsichtigten, in die Straße „Am Weidegrund“ einzubiegen.

Schwerer Verkehrsunfall in Buxtehude: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 57-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Weißrussland konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem Radfahrer. Ein mutiger Ersthelfer kümmerte sich um das Unfallopfer, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückten die Retter vor Ort an © Polizei Stade

Der 57-jährige Radfahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und musste vor Ort von einem Notarzt aus Buxtehude, dem Rettungsdienst sowie der Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers Christoph 29 aus Hamburg versorgt werden. Anschließend wurde er in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die 21-jährige Tochter des Verletzten wurde ebenfalls vom Rettungsdienst betreut. Bis auf einen Schock blieb sie jedoch unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und werden derzeit untersucht.